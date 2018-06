Vettel hat Vertrauen

Anzeige

Le Castellet.Den nächsten Kick im ewigen Zweikampf mit Sebastian Vettel holte sich Lewis Hamilton mit einer verbotenen Spritztour. Auf dem Motorrad brauste der 33-Jährige gleich nach seiner Anreise über die noch gesperrte Formel-1-Strecke von Le Castellet. „Ich habe gehofft, dass mich niemand erwischt, zum Glück hat es geklappt“, sagte der Mercedes-Pilot vor dem ersten Grand Prix von Frankreich seit zehn Jahren. Auf dem Circuit Paul Ricard wird der Titelverteidiger am Sonntag (16.10 Uhr) versuchen, aus einem WM-Punkt Rückstand auf Vettel wieder eine Führung zu machen.

Das achte Saisonrennen in den Bergen nahe Marseille ist der Auftakt für die hektischste Formel-1-Zeit des Jahres. Fünf Rennen in sechs Wochen, drei davon in den kommenden 14 Tagen – ein derart verdichtetes Programm gab es in der Historie dieses Sports noch nie. Wer jetzt schwächelt, könnte bis zur Sommerpause entscheidende Zähler im Titelkampf verloren haben. Nervös, Herr Vettel? „Unsere Form der vergangenen Wochen macht uns selbstbewusst für die nächsten Rennen.“

Entspannter als in diesem Jahr hat man den Heppenheimer nur selten in seiner Karriere gesehen. Das Vertrauen in seinen Ferrari ist nach drei Siegen in den ersten sieben Grand Prix gefestigt, Vettel fühlt sich endlich auf Augenhöhe mit den jahrelang übermächtigen Silberpfeilen. Auf Rückschläge wie die Punktverluste in China und Aserbaidschan reagiert Vettel mit Gleichmut. „Höhen und Tiefen sind normal. Wir arbeiten hart, dass es mehr Höhen als Tiefen sind“, sagte der Hesse. dpa