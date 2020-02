Vettel nur Zuschauer

Barcelona.Ferrari-Star Sebastian Vettel (Bild) hat zum Auftakt der Formel-1-Tests nur zuschauen können. Wie die Scuderia am Mittwoch mitteilte, fühlte sich der viermalige Weltmeister „nicht toll“. Daher übernahm sein Stallrivale Charles Leclerc das Steuer des SF1000 für den kompletten Tag. Für Donnerstag ist bei den beiden Piloten auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya jeweils ein Teileinsatz vorgesehen.

Hamilton mit Bestzeit

Die erste Tagesbestzeit sicherte sich Titelverteidiger Lewis Hamilton (1:16,976 Minuten) vor seinem Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas, der 0,337 Sekunden langsamer war. Zusammen drehten sie im W11 173 Runden – mehr als jeder andere Rennstall. Max Verstappen absolvierte den kompletten Testtag alleine im Cockpit seines Red Bull und war mit 168 Umläufen Spitzenreiter. In Katalonien werden noch bis zum Freitag Probeläufe absolviert.

Die zweiten Testfahrten in Barcelona finden vom 26. bis zum 28. Februar statt. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren haben die Formel-1-Teams vor dem ersten Grand Prix des Jahres nur noch sechs statt acht Übungstage. Vettel & Co. bestreiten das Auftaktrennen am 15. März in Melbourne. dpa

