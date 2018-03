Vettel schwelgt im Glück

Anzeige

Der Hesse wusste, dass er unter normalen Umständen bei seiner 200. Grand-Prix-Teilnahme weder an den auf Platz zwei liegenden Räikkönen, geschweige denn an Hamilton rankommen würde. „Ich war keine Bedrohung für Kimi und keine Bedrohung für Lewis“, sagte Vettel. Es gab nur eine Chance. „Ich habe gebetet, dass einer stoppt und das Safety Car kommt“, gab er zu, „als ich gesehen habe, dass da ein Wagen steht, war ich voller Adrenalin.“

Die Programme der Silberpfeile hatten errechnet, dass es gut ausgehen sollte für Hamilton bei einem Polster von 15 Sekunden. „Wir haben den Vorsprung nach dem Boxenstopp von Lewis so gemanagt, dass es auch unter diesen Bedingungen reichen würde, genau eine solche Situation haben wir in Betracht gezogen“, erklärte Teamchef Toto Wolff. Die Rechnung ging aber nicht auf. Zehn Sekunden waren das Zeitfenster. Hamilton, der zum siebten Mal von Startplatz eins in Melbourne gestartet war, war plötzlich nur noch Zweiter. „Ist das mein Fehler?“, funkte der 32 Jahre alte Brite an die Box. „Lewis, wir dachten, wir wären sicher, aber es ist offensichtlich etwas schief gegangen“, lautete die Antwort vom Kommandostand.

Auf Unterstützung durch seinen Teamkollegen Valtteri Bottas konnte Hamilton auch nicht bauen, der Finne hatte nach seinem Quali-Unfall und Startplatz 15 wegen eines Getriebewechsels mit dem Kampf an der Spitze des Feldes nichts zu tun. Bottas wurde Achter, einen Rang hinter dem deutschen Renault-Piloten Nico Hülkenberg.

Strafe für Haas-Ream

Zwischen die Podiumsfahrer und den Emmericher schoben sich noch Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo, dessen Traum vom Podium beim Heimrennen weiter unerfüllt bleibt, Fernando Alonso im McLaren und Ricciardos Teamkollege Max Verstappen. Der Meisterschaftsmitfavorit war von Rang vier gestartet, nach einem Dreher aber ohne Aussichten auf die Topränge.

Stattdessen profitierte auch der 20 Jahre alte Niederländer noch vom Doppel-Aus der Haas-Autos. Zwei Runden vor Grosjean hatte Kevin Magnussen auf Rang vier liegend aufhören müssen. Die unsicher montierten Räder bescherten dem US-Team, das sich anschickt, hinter den Top-Teams das Mittelfeld neu zu ordnen, jeweils 5000 Euro Strafe.

Vettel bescherte der Fauxpas am Wagen des Franzosen Grosjean den Sieg. „Wir hatten genug Rennen vergangenes Jahr, in denen es anders rum war und das Safety Car uns nicht geholfen hat“, meinte Vettel, der sich bei seinem 48. Karrieresieg und 100. Podiumsplatz aber auch nicht blenden ließ von dem riesigen Silber-Teller für den Gewinner. „Das Auto hat großes Potenzial, aber wir kämpfen noch ein bisschen“, sagte er. In zwei Wochen steht in Bahrain das nächste Rennen an. In der Wüste von Sakhir hofft Vettel auf den nächsten Adrenalin-Kick.

