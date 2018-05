Vettel verteidigt Emotionen

Anzeige

Überregulierung angeprangert

Monaco ist so ein Kurs, der aus der Zeit gefallen scheint. Während die Formel 1 in den vergangenen Jahrzehnten die Sicherheit auf und abseits der Strecken verbessert hat, ist Monte Carlo eine einzige Mutprobe. Vettel hat an der Cote d’Azur bislang zweimal gewonnen. Zuletzt in der vergangenen Saison vor seinem Teamkollegen Kimi Räikkönen. Der viermalige Weltmeister mag diesen Kurs, weil er sich den Gesetzen moderner Streckenplanung widersetzt.

Weniger Kontrolle, weniger Regulierung – damit kann auch Vettel etwas anfangen. „Es wird ja alles von gefühlt 100 Kamera-Perspektiven festgehalten. Hier und da hat man noch mal eine andere Meinung. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir etwas überreguliert sind, glaube aber nicht, dass die Formel 1 dabei eine Ausnahme bildet. Die Landschaft hat sich einfach ein bisschen verändert“, sagte Vettel.

Der 30-Jährige bewegt sich in der Formel 1 wie unter einem Brennglas. Seine Aussagen und Aktionen, ob im Rennwagen oder außerhalb, werden bis ins Detail ausgeleuchtet. Ausraster fallen sofort auf. Und davon hat sich Vettel in seiner Karriere selbst einige geleistet. 2016 beleidigte er per Funk zunächst seinen Red-Bull-Rivalen Max Verstappen und dann auch noch Rennleiter Charlie Whiting. „Ich musste danach mal die Frage beantworten, ob ich meine Aggressionen und mein Temperament nicht im Griff habe und ob ich eine Therapie bräuchte“, erzählte Vettel.

„Vieles, was bei uns oder anderen Sportarten passiert, kommt noch aus dem Bauch. Und das ist gut so. Wenn alles aus dem Hirn und aus dem Computer kommen würde, würde das Element Mensch fehlen. Dann wäre es langweilig.“

Ferrari-Teamchef Maurizio Arrivabene riet seinem Star-Piloten, der endlich seine erste WM mit den Italienern gewinnen will, die Dinge auch mal „etwas entspannter“ anzugehen. Vettel wirkt in dieser Saison jedenfalls gelassener. „Ich bin ja schon länger dabei und auch auf diesem Niveau. Es ist normal, dass es immer Situationen gibt, die einen mehr zur Weißglut bringen als andere“, sagte Vettel. „Ich glaube aber, dass man lernt, mit gewissen Dingen umzugehen. Man weiß, dass man sie nicht ändern kann.“ Die titellose Zeit von Ferrari, die will Vettel aber natürlich liebend gern ändern. Ein Sieg in Monte Carlo würde dabei helfen.

