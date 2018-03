Vettel will Datenanalyse

Anzeige

Melbourne.Lewis Hamilton verstand die Formel-1-Welt nicht mehr. Im ersten Saisonduell mit Sebastian Vettel von einem Computerprogramm düpiert und vom Teamkollegen unfreiwillig allein gelassen, fühlte er sich am Ende in Australien ziemlich hilflos. „Es war so, als ob meine Mutter oder mein bester Freund an einer Klippe hängt und ich alles versuche, um sie oder ihn zu retten. Ich schaffe es aber nicht“, klagte der Mercedes-Superstar.

Was der Titelverteidiger lange nach seinem zweiten Platz hinter Vettel meinte: Die Formel 1 steuerte zumindest im Albert Park in ein Überholproblem mit den Autos der Generation 2018. Er kam an Vettel nicht vorbei. Obwohl sein Wagen der schnellere war. Dass Vettel von Startplatz drei aus zwei Positionen durch eine virtuelle Safety-Car-Phase gutmachte, obwohl er nach eigener Aussage weder für Pole-Mann Hamilton noch für den von zwei gestarteten Ferrari-Teamkollegen Kimi Räikkönen eine Bedrohung war, bestätigte Hamiltons Aussage.

Reichlich Fragen offen

Entsprechend vorsichtig war Vettel nach dem Auftakt, den er dank eines Glückscoups während der virtuellen Safety-Car-Phase für sich entschied – auch weil die Mercedes-Software sich schlicht verrechnet hatte. So war es ein Auftakt in eine lange Saison, der erste Antworten gab, aber reichlich Fragen offenließ.