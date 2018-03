Was kommt nach Sebastian Vettel ?

Anzeige

Am weitesten in der Hierarchie ist derzeit Max Günther: Inzwischen teilweise von Mercedes unter die silbernen Fittiche genommen und dort immer wieder mal im Simulator unterwegs, versucht der 20-Jährige in dieser Saison nach einiger Zeit in der Formel 3 den Aufstieg in die Formel 2. Das Arden-Team, wo er unterkam, zählt allerdings nicht zu den Top-Favoriten in dieser Rennserie, so dass abzuwarten bleibt, ob der Allgäuer auf sich aufmerksam machen und sich tatsächlich für höhere Aufgaben empfehlen kann.

Die Hoffnungen, dass aus der Familie Schumacher bald ein neuer Formel-1-Star kommt, werden im Laufe der Zeit auch nicht unbedingt größer. Mick Schumacher konnte im letzten Jahr in der Formel 3 trotz guten Material nicht mehr als nur im Mittelfeld mitfahren – die wirklich großen Talente schlagen dort meist auf Anhieb ganz anders ein. Selbst ein Lance Stroll, dank Papas Millionen bei Williams inzwischen zwar eine feste Größe, von seinen Leistungen eher aber nicht mehr als maximal Durchschnitt, war dort von Anfang an an der Spitze mit dabei, wenn er auch zunächst zu viele Fehler machte. Von einem Max Verstappen ganz zu schweigen.

Warten auf die Schumachers

Sicher ist es möglich, dass der Schumi-Sohn, der jetzt ein weiteres Jahr in der Formel 3 anhängt, es aufgrund seines Namens oder mit finanzieller Mitgift doch noch in ein Formel-1-Auto schafft. Ob er sich damit einen großen Gefallen tun würde, wenn er dann merken müsste, dass es für ganz vorne nicht reicht, steht auf einem anderen Blatt.

Für ein endgültiges Urteil über die Chancen von David, den Sohn von Ralf Schumacher, ist es noch zu früh. In der Kartszene wurde ihm von Experten oft größeres Naturtalent bescheinigt als seinem Cousin Mick, jetzt muss sich der 15-Jährige in diesem Jahr erstmals in der Formel 4 behaupten. Der 17-jährige David Beckmann, zu Formel-4-Zeiten oft ein harter Rivale von Mick Schumacher, versucht sich erstmals in der GP3, die im Rahmenprogramm der Formel 1 ausgetragen wird und auch als gutes Sprungbrett für die Karriere gilt.

Dass auch die finanzielle Situation für junge Nachwuchsfahrer immer schwieriger wird, die Kosten in allen Serien steigen, Sponsoren aber eher immer rarer gesät sind, und dass es manchmal auch auf stark auf persönliche Beziehungen ankommt, macht die Sache nicht einfacher.

