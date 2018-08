Wechsel überrascht

Anzeige

Milton Keynes.An der Seite von Nico Hülkenberg will Daniel Ricciardo seinem Ziel vom Titel in der Formel-1-Weltmeisterschaft näherkommen. Der 29 Jahre alte Australier hat sich überraschend zu einem Abschied von Red Bull entschlossen und wird von 2019 an für das Formel-1-Team Renault des Deutschen fahren. Diesen spektakulären Wechsel gaben beide Teams bekannt.

„Das war wahrscheinlich die schwierigste Entscheidung, die ich in meiner Karriere bisher treffen musste“, sagte Ricciardo. „Ich bin von ihren Fortschritten in nur zwei Jahren beeindruckt gewesen. Ich weiß: Immer, wenn Renault in diesem Sport engagiert war, haben sie schließlich auch gewonnen.“

Der frühere Teamkollege von Sebastian Vettel verlässt nach fünf Jahren Red Bull und will mit dem französischen Werksteam seine WM-Chancen verbessern. Er erhielt einen Zweijahresvertrag; von 2021 an gilt in der Formel 1 ein neues Motorenreglement. „Wir akzeptieren Daniels Entscheidung vollkommen“, sagte Red-Bull-Teamchef Christian Horner zum bislang spektakulärsten Fahrerwechsel für die kommende Saison.