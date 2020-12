Wie ein kleiner Junge im Spielzeugladen

Sebastian Vettel freut sich auf seinen Neustart. © dpa

Abu Dhabi.Ein letzter Plausch noch, dann trennten sich die Wege von Sebastian Vettel und Mick Schumacher erst einmal. Im Fahrerlager standen die beiden deutschen Piloten am Sonntagabend kurz zusammen, ehe sich zumindest der viermalige Weltmeister in die ersehnte Winterpause verabschiedete. Während Neuling Schumacher am Dienstag Testfahrten in Abu Dhabi absolviert und sich intensiv auf sein erstes Formel-1-Jahr vorbereitet, bleibt Vettel das verwehrt. Den Wechsel von Ferrari zu Aston Martin kann der 33-Jährige am Ende des frustrierendsten Jahres seiner Karriere gar nicht abwarten.

„Es ist, als wäre man ein kleiner Junge, der zum ersten Mal in den Spielzeugladen geht“, sagte Vettel mit Blick auf die neue Aufgabe. Beim englischen Autobauer soll ab 2021 alles besser werden als bei der Scuderia, in deren lahmendem Auto er in diesem Jahr als WM-13. so schlecht war wie noch nie. Vettel wird nun der Star des Teams und soll mit seiner Erfahrung helfen, dass sich der Nachfolge-Rennstall von Racing Point dauerhaft in der Spitze etabliert. „Ich beginne ein neues Abenteuer. Darauf freue ich mich wirklich sehr“, sagte er. Sein künftiger Arbeitgeber beendete das Jahr auch dank Mercedes-Motor auf Rang vier der Konstrukteurswertung – und damit zwei Plätze vor Ferrari.

Silberpfeile bleiben Favorit

Mit mehr Geld gibt es künftig noch bessere Chancen. Ob das aber reicht, um den Branchenprimus anzugreifen? Die Silberpfeile sind auch für das nächste Jahr der große Favorit, weil sich am Reglement nichts entscheidend ändert. „Ich hoffe und bete, dass die Autos 2021 näher beieinander sind“, sagte Weltmeister Lewis Hamilton trotzdem. dpa

