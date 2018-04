Wie schnell ist Loria wirklich?

Anzeige

Sakhir.In der Geröllwüste von Bahrain machen sich Sebastian Vettel und Lewis Hamilton auf die Suche nach dem verlorenen Vertrauen. Herausforderer Vettel fremdelt trotz seines Auftaktsiegs noch mit seinem neuen Ferrari, Formel-1-Titelverteidiger Hamilton fährt nach der Softwarepanne von Melbourne gegen die Zweifel am eigenen Team. „Keine Ahnung, was uns in Bahrain erwartet“, sagte der britische Mercedes-Pilot vor dem zweiten Saisonlauf unter Flutlicht am Sonntag (17.10 Uhr MESZ/RTL).

Die ersten Runden der Saison haben bei den beiden Titelanwärtern eine Reihe offener Fragen hinterlassen. „Ich bin noch nicht glücklich mit dem Auto, ich muss noch gegen zu viele Probleme fahren“, stellte Vettel nach seinem unerwarteten Erfolg in Australien fest. Sein launischer Dienstwagen, dem er den Namen Loria verpasste, fühlt sich für den viermaligen Weltmeister noch nicht titelreif an. „Da ist ein großes Potenzial, aber wir haben noch viel Arbeit vor uns“, sagte Vettel.

Hamilton-Vertrag fast perfekt Mercedes ist sich mit Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton (33) weitgehend über einen neuen Vertrag einig. „Er ist so gut wie in trockenen Tüchern. Lewis und wir sind absolut auf einer Wellenlänge“, sagte Teamchef Toto Wolff. Der Kontrakt soll über drei Jahre laufen und Hamilton erneut einen üppigen Gehaltssprung ermöglichen. Vor der Unterschrift seien noch letzte Details zu klären. „Ein solcher Vertrag umfasst über 100 Seiten mit entsprechend vielen Punkten. Und das alles muss erst mal durchgeackert werden“, sagte Wolff. Der Brite Hamilton fährt seit 2013 für das deutsche Werksteam. In der vergangenen Saison wurde Hamilton zum vierten Mal Weltmeister. Sein aktueller Vertrag endet nach dieser Saison, in der er erneut als Favorit gilt.

Überstunden schoben zuletzt auch die Mercedes-Ingenieure, ehe die Strategiepanne von Melbourne aufgeklärt war. Ein Programmierfehler hatte Hamilton den sicher geglaubten Sieg gekostet. „Wir haben sichergestellt, dass wir verstehen, was schiefgelaufen ist, und dass es sich in Zukunft nicht in einer ähnlichen Form wiederholen kann“, beteuerte Teamchef Toto Wolff.