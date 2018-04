Anzeige

Mannheim.Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern und die ersten Bienen summen bereits durch den Garten – fehlt nur noch die sommerliche Bepflanzung. Ab sofort können Mannheimer sich für den Blumenschmuckwettbewerb beim Fachbereich Grünflä- chen und Umwelt anmelden. Den offiziellen Startschuss dazu gibt am Samstag, 28. April, um 13 Uhr Bürgermeisterin Felicitas Kubala auf den Kapuzinerplanken im Rahmen von „Mannheim blüht auf“.

Pflanzendoktor kommt

"Mannheim blüht auf" Los geht’s am Samstag um 10 Uhr auf den Kapuzinerplanken in O 5. Ende ist um 16 Uhr.

Bei der Veranstaltung verkaufen und stellen außerdem verschiedene Gärtnereien Balkon und Gartenpflanzen aus. Pflanzendoktor Winfried Dohn gibt zwischen 10.30 und 14.30 Uhr eine kostenlose Beratung zu Maßnahmen gegen Krankheiten und Schädlingsbefall an Blumen und Pflanzen. Befallene oder kranke Pflanzen und schädigende Insekten können dabei mitgebracht werden. Bloomaul Joachim Schäfer begleitet den Blumenmarkt mit Unterhaltungsmusik. Beim Balkonkästen-Wettpflanzen können die Besucher ihren grünen Daumen unter Beweis stellen. Auch die Grüne Schule Luisenpark und das Blumen in der Innenstadt Team vom Freizeithaus werden mit dabei sein. Ihre Aktion „Pralinen für die Bienen“ soll spielerisch darauf aufmerksam machen, wie wichtig Bienen für Pflanzen und Menschen sind. Am Stand der Bundesgartenschau–Gesellschaft können all das Grüne und Bunte, was von der Straße auf sichtbar ist und Mannheim bunter macht.