BZ WM Tippspiel: Teilnahmebedingungen

§ 1 Gegenstand:

Diese Teilnahmebedingungen regeln die Teilnahme am Gewinnspiel „BZ WM Tippspiel“. Veranstalter des Gewinnspiels ist die Mediengruppe Dr. Haas GmbH, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim, kundenservice@mamo.de, 0621/392 01 (nachfolgend „Mediengruppe“). Mit der Teilnahme an der Verlosung akzeptieren die Teilnehmer diese Teilnahme-bedingungen. Kooperationspartner sind die Schwetzinger Zeitungsverlag GmbH & Co. KG, Carl-Theodor-Str. 1, 68723 Schwetzingen und die Fränkische Nachrichten Verlags-GmbH, Schmiederstraße 19, 97941 Tauberbischofsheim