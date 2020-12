Drei Ideen für ein individuelles Geschenk zum Valentinstag

(djd). Ein gutes Foto kann so viel zeigen, etwa die Liebe zwischen zwei Menschen. Solche Pärchenfotos und Bilder zu gemeinsam Erlebtem können die Grundlage bilden zu romantischen Valentinstagsgeschenken. Hier drei Ideen, die beim liebsten Menschen ganz sicher das Herz aufgehen lassen.

Kuschelig: die Fotodecke

Was gibt es Gemütlicheres, als sich bei dem kalten Wetter im Februar gemeinsam unter eine flauschige Decke zu verkriechen und die Wärme zu genießen? Ein praktisches wie romantisches Geschenk. MeinFoto.de bietet sogar die Möglichkeit, hypoallergene Fotodecken aus Plüsch und ohne chemische Zusätze mit einem Bild im Großformat individualisieren zu lassen. Die Decke ist geruchlos und eignet sich bestens als Kuschelaufforderung.

Beliebt: das Fotobuch

Ein klassisches und bewährtes Geschenk für den Partner ist ein Fotobuch. Diese Sammlung von Lieblingsmotiven lässt die Erinnerung an viele schöne Momente aufleben. Lustige Augenblicke aus dem gemeinsamen Alltag, Schnappschüsse aus dem letzten Urlaub oder besondere Fotos von großen Ereignissen wie der Hochzeit oder den ersten Wochen mit dem Neugeborenen wirken besonders intensiv, wenn sie in einem interessanten Format zusammengefügt sind. Bei der Gestaltung des Fotobuchs ist dafür weder eine spezielle Software noch eine Registrierung nötig. Man wählt einfach eine fertige Designvorlage, die zum persönlichen Thema passt und sucht Format und Größe aus. Für ambitionierte Projekte, die eine sehr gute Optik verlangen, bieten sich Fotobücher mit professionellem Fotopapier an. Der Digitaldruck ist für das schmalere Portemonnaie gedacht.

Romantisch: der Sternenhimmel

Kaum zu glauben, aber mittlerweile lässt sich sogar der Sternenhimmel eines bedeutungsvollen Augenblicks "zurückholen". Egal ob Jahres- oder Hochzeitstag oder der Moment des ersten Kusses: Man gibt Ort und genaue Zeit ein, und schon zeigt sich das Sternenbild jenes Augenblicks. Im nächsten Schritt lässt sich dieses mit einer Wunschfarbe, persönlichen Zeilen sowie Dekorrahmen personalisieren. Auch ein bestimmtes Datum in der Zukunft lässt sich berechnen und bildlich darstellen. Wenn das mal keine Steilvorlage für einen Heiratsantrag am Valentinstag ist!