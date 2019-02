Gewinnspiel Name Tierportal 2019

1. Veranstalter

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim, 0621/392-2200, anzeigen@mamo.de (nachfolgend „Mannheimer Morgen“). Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptieren die Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen.

2. Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Ausgenommen sind Mitarbeiter des Mannheimer Morgen und deren Angehörige.

3. Zeitraum des Gewinnspiels

Das Gewinnspiel beginnt am 05.02.2019 mit dem Post des Gewinnspiels auf dem Facebook-Account des Mannheimer Morgen. Das Gewinnspiel endet am 07.02.2019 um 23:59 Uhr.

4. Teilnahmevoraussetzungen und Ausschluss

Eine Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt ausschließlich über das Internet in Form von Social Media oder E-Mail Kommunikation. Um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, müssen die Teilnehmer einen Vorschlag für einen Namen des neuen Tierportals in die Kommentare unter dem entsprechenden Facebook-Beitrag posten. Jeder Teilnehmer kann nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Teilnehmer, die gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen, können vom Gewinnspiel ausgeschlossen werden. In diesen Fällen können Gewinne auch aberkannt oder zurückgefordert werden.

5. Gewinn

Der Gewinn ist 1 x zwei Karten für Martin Rütter am 17.01.2020 in der SAP Arena. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar bzw. kann nicht abgetreten werden. Als Gegenleistung für die Gewinnchance ist der Mannheimer Morgen berechtigt, nach Beendigung des Gewinnspiels den Gewinner in den Print-/ Onlinemedien des Mannheimer Morgen namentlich zu nennen und in diesem Zusammenhang den vorgeschlagenen Namen für das Portal zu verwenden.

6. Ermittlung des Gewinners

Der Gewinner wird durch ein Team des Mannheimer Morgen ermittelt.

7. Benachrichtigung des Gewinners und Annahme des Gewinns, Datenschutz

Die Bekanntgabe des Gewinners erfolgt über den Facebook-Account des Mannheimer Morgen. Der Gewinner wird per Facebook-Messenger oder in den Kommentaren benachrichtigt. Der Gewinn wird an die angegebene postalische Adresse versendet oder kann im Verlagshaus abgeholt werden.

8. Datenschutz

a) Der Zweck der Datenverarbeitung ist die Durchführung/Abwicklung eines Gewinnspieles. Hierfür werden die vom Betroffenen angegebenen personenbezogenen Daten verwendet. Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt freiwillig, ohne Koppelung an sonstige Leistungen. Eine darüber hinausgehende Nutzung der Daten erfolgt nur, wenn der Betroffenen seine Einwilligung zu diesem Zwecke erteilt hat. Der Zweck der weitergehenden Nutzung geht aus der hierfür erteilten Einwilligung hervor. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung sind Art. 6 Abs. 1 lit. a, f DSGVO. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Die personenbezogenen Daten werden spätestens drei Monate nach Abwicklung des Gewinnspieles gelöscht. Ausgenommen hiervon sind die Daten der Gewinner, diese werden nach Ablauf der gesetzlichen Fristen gelöscht. Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter datenschutz@mamo.de .

b) Der Betroffene hat das Recht auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die ihn betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung, Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Hat der Betroffene eine Einwilligung zur weitergehenden Datennutzung erteilt, hat er das Recht, seine Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Der Widerruf ist zu richten an: Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim, 0621/392-2200, anzeigen@mamo.de.

c) Ungeachtet der vorgenannten Rechte hat der Betroffene auch die Möglichkeit, sich an die jeweils zuständige Aufsichtsbehörde zu wenden, wenn er der Auffassung ist, dass die Verarbeitung der ihn betreffenden Daten gegen die DSGVO verstößt.

9. Einräumung von Nutzungsrechten

Die Teilnehmer erteilen dem Mannheimer Morgen für unbestimmte Zeit das einfache Nutzungsrecht an dem vorgeschlagenen Namen für das Tierportal im Rahmen seiner Print- und Online-Medien und dessen Sozialen Netzwerke.

10. Rechtegarantie

Die Teilnehmer versichern, dass sie allein berechtigt sind, als Urheber über die Verwertungsrechte der vorgeschlagenen Namen zu verfügen. Die Teilnehmer versichern mit der Versendung, dass von ihnen alle erforderlichen Zustimmungen zur vorgesehenen Veröffentlichung eingeholt wurden und durch die Veröffentlichung keinerlei Urheber- und Persönlichkeitsrechte verletzt werden.

Die Teilnehmer stellen den Mannheimer Morgen von Ansprüchen Dritter frei, die diese gegen den Mannheimer Morgen nach Maßgabe der mit Teilnahme am Gewinnspiel eingeräumten Rechte erheben und werden den Mannheimer Morgen bei der Verteidigung dieser Rechte im gebotenen Umfang unterstützen.

11. Einstellung und Änderung des Gewinnspiels

Der Mannheimer Morgen behält sich vor, das Gewinnspiel einzustellen oder zu verändern, falls unvorhergesehene oder außerhalb des Einflussbereichs liegende Umstände eintreten, die eine planmäßige Durchführung des Gewinnspiels beeinträchtigen oder verhindern. Zu diesen Umständen zählen unter anderem der Ausfall oder die Beeinträchtigung von Hard- oder Software, das nicht autorisierte Eingreifen Dritter sowie rechtliche Beanstandungen, die die Fortsetzung des Gewinnspiels verhindern.

12. Ausschluss des Rechtswegs und anwendbares Recht

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt hiervon die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt.