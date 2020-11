Q 6 Q 7 Mannheim: Weihnachtsspaß für die ganze Familie – im Quartier und für zu Hause

Klar ist: Weihnachten wird dieses Jahr anders sein als sonst. Klar ist aber auch, dass es gerade jetzt gilt - natürlich unter Berücksichtigung aller geltenden Auflagen - für eine ordentliche Portion Weihnachtszauber zu sorgen. Sowohl für das Shopping-Erlebnis vor Ort als auch für die Zeit vor Heiligabend zu Hause. Erfahren Sie hier mehr zum diesjährigen Weihnachtsprogramm von Q 6 Q 7 Mannheim – Das Quartier:

Musikwinter

Da sich in diesem Jahr leider keine Weihnachtsband im Quartier aufhalten dürfen, sorgt das Q 6 Q 7-Team für weihnachtlich-musikalische Stimmung für Sie zuhause. Zusammen mit Musikern aus der Region wurde die „Q 6 Q 7 Acoustic Xmas“-Playlist für Sie aufgenommen. Hören Sie jetzt auf Spotify oder unter q6q7.de/weihnachten rein.

Und auf alle die selbst gerne singen wartet eine ganz besondere Aktion: Das Q 6 Q 7-Team lädt Sie dazu ein, gemeinsam mit Rolf Stahlhofen und vielen weiteren bekannten Musikern der Region den Weihnachts-Klassiker „Do they know it’s christmas“! zu singen. Was Sie dafür tun müssen? Senden Sie bis Freitag, den 11. Dezember 2020 Ihre kreativen Musikvideos an weihnachtssingen@q6q7.de und werden Sie mit ein bisschen Glück Teil des großen Q 6 Q 7 Weihnachtsvideos. Unter allen Einsendungen werden außerdem 5 Quartier-Gutscheine im Wert von jeweils 100,- € verlost! Also: Stimmen ölen und mitmachen!

Kinderprogramm

Ob Bastelsets zum Abholen im Quartier, Bastelanleitungen und Weihnachtsgeschichten zum Download für zuhause oder der Weihnachtspost-Briefkasten, in den man seinen Brief an das Christkind oder den Weihnachtsmann einwerfen kann: mit dem Programm für alle kleinen Besucher möchte Q 6 Q 7 gerade in diesem besonderen Jahr Kinderaugen zum Leuchten bringen.

Wunschbaum

Erfüllen Sie Kindern und Jugendlichen des Katholischen Kinder- und Jugendheims St. Josef einen Weihnachtswunsch. Und so geht’s: wählen Sie eine Wunschkarte vom Wunschbaum (Q 7, Ebene -1) aus. Kaufen Sie das aufgeführte Geschenk und geben Sie das verpackte Geschenk bis zum 14.12. am Infopoint (Q 7, Ebene -1) ab.

Pünktlich vor Weihnachten erhalten alle Kinder ihre Päckchen. Unterstützt wird die Aktion in diesem Jahr von den Adler Mannheim, den Rhein-Neckar Löwen sowie dem Interact Club Mannheim. Das Q 6 Q 7-Team und alle Kooperationspartner freuen sich über Ihre Teilnahme!

Services

Verpackungsservice: an allen Adventssamstagen sowie am 23.12. und an Heiligabend können Sie Ihre im Quartier gekauften Geschenke im EG von Q 6 weihnachtlich-schön verpacken lassen!

Fotopoints: 4 Fotopoints im Quartier laden zum weihnachtlichen Selfie ein, das gerne unter dem #q6q7xmas auf Instagram oder Facebook geteilt werden darf.

Quartier-Gutscheine: Mit dem Quartier-Gutschein als Geschenk liegen Sie immer richtig. Er ist am Infopoint im Quartier (Q 7, Ebene -1) oder online unter www.q6q7.de erhältlich und in allen teilnehmenden Stores einlösbar.

Ausführliche Informationen zum Weihnachtsprogramm von Q 6 Q 7 erhalten Sie jetzt unter www.q6q7.de/weihnachten.

Das Q 6 Q 7-Team wünscht Ihnen und Ihrer Familie eine besinnliche und vor allem sichere Weihnachtszeit!