Teilnahmebedingungen & Datenschutzerklärung: Gewinnspiel Jobs for Future

Teilnahmebedingungen

§ 1 Gegenstand:

Diese Teilnahmebedingungen regeln die Teilnahme an der Verlosung. Veranstalter der Verlosung ist die Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim, kundenservice@mamo.de, 0621/392 01. Mit der Teilnahme an der Verlosung akzeptieren die Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen.

§ 2 Die Verlosung:

Unter allen Teilnehmern werden 1 x 2 Karten für Luke Mockridge am 10.05.2020 in der SAP Arena verlost.

§ 3 Gewinnspiel:

Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist kostenlos und richtet sich ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen. Das Gewinnspiel läuft vom 13.02.2020, 10 Uhr bis zum 17.02.2020, 17 Uhr (im Folgenden der „Aktionszeitraums“). Fotos, die nach diesem Zeitraum gepostet werden, können leider nicht mehr am Gewinnspiel teilnehmen.

§ 4 So können Sie teilnehmen:

Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, müssen die Teilnehmer das von Ihnen mit unserem Instagram-Rahmen aufgenommene Foto posten, unseren Account erwähnen/markieren und der Instagram Seite „abgehn_magazin“ nachweisbar bis zum 17.02.2020, 17 Uhr, folgen. Eine weitere Möglichkeit ist die vollständige Teilnahme an unserem Fragebogen auf der Messe Jobs for Future.

§ 5 Teilnahmeberechtigung:

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren, die voll geschäftsfähig sind und mit ständigem Wohnsitz in Deutschland. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter des Mannheimer Morgen. Eine Mehrfachteilnahme ist nicht möglich.

§ 6 Ermittlung des Gewinners:

Nach Ablauf des Aktionszeitraums (13.02.2020 – 17.02.2020) wird der Gewinner per Losverfahren gewählt. Der Gewinner wird per E-Mail oder via Instagram informiert. Die Teilnahmeberechtigung, Alter und die Inanspruchnahme des Preises des Gewinners sind einer Prüfung vorbehalten.

§ 7 Verantwortlichkeit:

(1) Zur Teilnahme an der Verlosung ist unbedingt erforderlich, dass sämtliche Angaben der Wahrheit entsprechen und die Daten vollständig sind.

(2) Die Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH ist nicht für den ausbleibenden, verspäteten oder unvollständigen Zugang der übermittelten Daten verantwortlich. Für Verspätungen oder Verluste auf dem Postweg oder Datenverluste, insbesondere auf dem Wege der Datenübertragung und andere technische Defekte wird keine Haftung übernommen.

§ 8 Haftungsausschluss, Verantwortlichkeit und unvorhersehbare Umstände:

(1) Die Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH wird mit der Bereitlegung des Gewinns von allen Verpflichtungen frei.

(2) Für Sach- und Rechtsmängel an den von den Kooperationspartnern zur Verfügung gestellten Gewinnen haftet die Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH nicht. Soweit Ansprüche im Hinblick auf die Gewinne seitens der Gewinner bestehen, sind diese direkt gegen den Kooperationspartner zu richten, der den Gewinn zur Verfügung gestellt hat. Eventuelle diesbezügliche Ansprüche der Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH gegen den jeweiligen Kooperationspartner gelten als an den Gewinner abgetreten.

(3) Die Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH behält sich das Recht vor, die Verlosung einzustellen, abzubrechen, auszusetzen oder zu verändern, falls unvorhersehbare, außerhalb des Einflussbereichs der Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH liegende Umstände eintreten, die die planmäßige Durchführung des Wettbewerbs behindern. Zu diesen Umständen zählen insbesondere mechanische, technische oder rechtliche Probleme, die außerhalb der Kontrolle und Einflussmöglichkeit der Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH liegen.

(4) Vom Gewinner verursachte Mehraufwendungen trägt der Gewinner.

§ 9 Sonstiges:

(1) Der Rechtsweg sowie die Barauszahlung (sofern Sachgewinn) oder der Tausch des Gewinns sind ausgeschlossen. Der Wettbewerb und die Teilnahmebedingungen unterliegen dem deutschen Recht.

(2) Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt hiervon die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt.

§ 10 Datenschutz:

(1) Für die Durchführung des Gewinnspiels und der Gewinnermittlung ist die Angabe von persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse erforderlich. Zudem muss ein Bild mit unserem Instagram-Rahmen gepostet und/oder an unserem Fragebogen vollständig teilgenommen werden (siehe § 4). Die Datenerhebung basiert auf Art. 6 Abs. (1) lit. a) DSGVO. Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist es unbedingt erforderlich, dass sämtliche Angaben der Wahrheit entsprechen und die Daten vollständig sind.

Die bereitgestellten Daten der Gewinner werden zum Zwecke der Auslosung verwendet. Sie haben das Recht von der M Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH unentgeltlich Auskunft zu erhalten, welche Daten über Sie gespeichert sind und zu welchem Zweck die Speicherung erfolgt. Zusätzlich haben Sie das Recht auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung und dem neuen BDSG.

Hinweis: Ein Löschen oder ein Widerspruch bzw. eine Einschränkung der Verarbeitung der Daten kann zur Folge haben, dass Sie am Gewinnspiel nicht teilnehmen können. Den Datenschutzbeauftragten der Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH, erreichen Sie unter datenschutz@mamo.de. Es besteht ein Beschwerderecht bei den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg.

(2) Diese Daten werden nur für die Dauer des Gewinnspiels gespeichert. Das Bild wird bis zum Widerspruch über unsere Instagram-Seite verbreitet.





Datenschutzerklärung

Für die Befragung ist die Erhebung folgender personenbezogener Daten erforderlich:

• Vor- und Nachname,

• E-Mail Adresse und

• Anschrift,

• Telefonnummer (freiwillige Angabe), Handynummer (freiwillige Angabe).





Wir verarbeiten die genannten Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs.1 lit. a) DSGVO. Freiwillige Angaben können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen.

Die Datenerhebung ist erforderlich, um eine identifizierende Auswertung der Befragung sowie eine Teilnahme am Gewinnspiel zu ermöglichen und die neue Ausgabe des Magazins „abgehn!“ zu erhalten.

Die erhobenen personenbezogenen Daten werden grundsätzlich bis zur Auswertung der Befragung und Beendigung des Gewinnspiels (Versendung des Gewinns) bzw. bis zu Ihrem Widerspruch gespeichert, sofern keine Aufbewahrungsfrist oder ein berechtigtes Interesse eine längere Speicherdauer erforderlich macht.

Sie haben das Recht, per Mail an kundenservice@mamo.de oder postalisch an Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH, Kundenservice, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim unentgeltlich Auskunft zu erhalten, welche Daten über Sie gespeichert sind und zu welchem Zweck die Speicherung erfolgt. Zusätzlich haben Sie das Recht auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung und dem neuen BDSG.

Hinweis: Ein Löschen oder ein Widerspruch bzw. eine Einschränkung der Verarbeitung der Daten kann zur Folge haben, dass Sie am Gewinnspiel nicht teilnehmen können oder keine Ausgabe des Magazins „abgehn!“ erhalten.



Verantwortliche Stelle:

Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH

vertreten durch den Sprecher der Geschäftsführung Florian Kranefuß

Dudenstraße 12-26

68167 Mannheim

datenschutz@mamo.de

Unseren Datenschutzbeauftragten, Herrn David Pfau, AGOR AG, erreichen Sie ebenfalls unter den genannten Kontaktdaten.

Es besteht ein Beschwerderecht bei den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg.