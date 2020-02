Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Rhein-Neckar.Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie in den kommenden Tagen unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region.

Freitag, 28. Februar

Kostenloses Konzert der Philharmoniker für Familien im Rosengarten

„Kinder, bringt eure Eltern mit!“: So laden die Mannheimer Philharmoniker alle Kinder ein, mit Eltern oder Großeltern das Bildungskonzert am Freitag, 28. Februar, um 11 Uhr im Rosengarten zu besuchen. Die Kinderkonzerte des Orchesters wollen den Nachwuchs an den Zauber der Musik heranführen, zum Mitmachen, aber auch zum Stillwerden und Zuhören bringen. Diese unterhaltsamen 45 Minuten werden für Kinder im Grundschulalter konzipiert. Anmeldung unter der E-Mail-Adresse bildung@mannheimer-philharmoniker.de.

Familienführung durch Ausstellung „Javagold“

Die Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen (REM) laden am Freitag, 28. Februar, 15 Uhr, zu einer Familienführung durch die Sonderausstellung „Javagold“. Die Führung kostet für Familien mit Kindern ab acht Jahren 3,50 Euro (zzgl. Ausstellungseintritt).

Mannheim: Biennale für aktuelle Fotografie beginnt

Das Motto der Biennale für aktuelle Fotografie, die am Freitag, 28. Februar, in der Kunsthalle Mannheim unter anderen mit Kunstministerin Theresia Bauer (Grüne) und Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) feierlich eröffnet werden wird, steht unter dem Motto: „The Lives and Loves of Images“ – Leben und Liebe der Bilder. Das Festival mit seinen sechs Ausstellungsplaneten in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg will aufzeigen, „wie die Fotografie zum Symbol für die Extreme unserer Gesellschaft wurde“. Erster offizieller Biennale-Besuchertag ist Samstag. Mehr Infos dazu und das ausführliche Programm finden Sie in unserem Artikel.

Mannheimer Adler spielen Zuhause

In der Deutschen Eishockey-Liga spielen die Mannheimer Adler am Freitag, 28. Februar, daheim gegen die Krefeld Pinguine. Anpfiff der Partie in der SAP Arena ist um 19.30 Uhr. Bei uns im Morgenweb können Sie das Spiel live im Ticker verfolgen.

Knorkator rocken die Halle02

„Zweck ist widerstandslos“ befinden Knorkator am Freitag, 28. Februar, 20 Uhr, in der Halle 02: Die Spaß-Alternative-Rocker aus Berlin sind zum dritten Mal in Heidelberg, und es gibt noch Karten: für 29,50 Euro plus Gebühren unter www.halle02.de.

Samstag, 29. Februar

Auf den Spuren von Bertha Benz

Bertha Benz, die Frau des Erfinders des ersten Automobils mit Verbrennungsmotor in Mannheim, machte die erste Fernfahrt und bewies damit vor über hundert Jahren die Tauglichkeit des neuartigen Gefährts. Auf ihren Spuren ermöglicht die Stadtführung „Bertha Benz führt durch die Stadt der Erfinder“ am Samstag, 29. Februar, 11 Uhr, Einblicke in die Welt Mannheimer Erfindungen und Innovationen aus Kultur, Technik und Gesellschaft. Weiteres erfahren Sie hier.

Modellbahn-Börse in Ladenburg

Beim Eisenbahn- und Spielzeugmarkt, der am Samstag, 29. Februar, von 11 bis 16 Uhr, im Ladenburger Carl-Benz-Gymnasium (Realschulstraße 4) stattfindet, präsentieren rund 30 Aussteller Modelleisenbahnen und Zubehör aller Hersteller sowie Modellautos und älteres Spielzeug. Auch eine Probestrecke ist vorhanden. Der Eintritt beträgt drei Euro, für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre ist der Einlass frei.

Emotionsgeladenes Südwestderby im Carl-Benz-Stadion

Nicht nur sportlich auf dem Platz wird es am Samstagnachmittag heiß hergehen, auch auf den Rängen im restlos ausverkauften Mannheimer Carl-Benz-Stadion wird die Stimmung im emotionsgeladenen Südwestderby aufgeheizt sein. Der SV Waldhof Mannheim empfängt um 14 Uhr den 1. FC Kaiserslautern. Wir halten Sie in unserem Dossier am Spieltag auf dem Laufenden, außerdem sind hier auch Hintergründe und Infos zum Spiel zu finden.

Löwen empfangen TSV Hannover Burgdorf

Die Rhein-Neckar-Löwen empfangen am Samstag, 29. Februar, den TSV Hannover Burgdorf. Anpfiff der Partie in der Mannheimer SAP Arena ist um 20.30 Uhr. Bei uns im Morgenweb halten wir Sie auf dem Laufenden.

(W)Einkaufsnacht in Bad Dürkheim

Zur Bad Dürkheimer (W)Einkaufsnacht heißen die örtlichen Geschäfte und Winzer Besucher am Samstag, 29. Februar, von 18 bis 22 Uhr, in der farbig illuminierten Innenstadt willkommen. Zum Programm gehören unter anderem auch Feuerkunst-Shows auf dem Stadtplatz und Rundgänge mit Gästeführern in der Gewandung historischer Figuren. Mehr Infos gibt’s unter www.bad-duerkheim.com („WeinNächte“).

Sonntag, 1. März

„Mit der Kamera durch Ruinen“ in den Reiss-Engelhorn-Museen

Im Florian-Waldeck-Saal der Reiss-Engelhorn-Museen (REM) widmet sich im Rahmen des Forum Internationale Photografie am Sonntag, 1. März, um 11.15 Uhr, Claudia Braun dem Thema „Mit der Kamera durch Ruinen“. Die Leiterin der Antikensammlung der REM erläutert dabei die Bedeutung von historischen Fotografien für die archäologische Forschung.

Börse für Mineralien

Mit der 57. Rhein-Neckar-Mineralienbörse ist am Sonntag, 1. März, von 10 bis 17 Uhr, eine der bundesweit ältesten Großveranstaltungen ihrer Art in der Walldorfer Astoria-Halle (Schwetzinger Straße 91) zu Gast. Rund 90 Aussteller aus dem In- und Ausland präsentieren dabei ein breitgefächertes Angebot an Mineralien und Kristallen, Fossilien und Schmuckstücken.

Stadtführung zu Street-Art

In der Kunst gilt Mannheim als innovativ. Das beweist die Stadtführung „Stadt. Wand. Kunst – Street-Art in den Quadraten“ am Sonntag, 1. März, um 14 Uhr. Seit 2013 kommen Street-Art-Künstler nach Mannheim, um mehrstöckige Häuserflächen in urbane Kunstwerke zu verwandeln. Bei der eineinhalbstündigen Führung durch die Innenstadt können diese für neun Euro bestaunt werden. Ermäßigte zahlen sechs Euro. Treffpunkt ist das Quadrat F6, 1-5.

Adler Mannheim empfangen Ingolstadt

Heimspiel für die Adler: Die Mannheimer Eishockey-Mannschaft empfängt am Sonntag, 1. März, den ERC Ingolstadt. Anpfiff des Spiels in der SAP Arena ist um 14 Uhr. Verfolgen Sie das Begegnung live in unserem Ticker.

Montag, 2. März

Lieder von Hildegard Knef in jazzigen Arrangements

Es ist ein Wagnis: die Songs von Hildegard Knef, die die „größte Sängerin ohne Stimme“ in unnachahmlich unsentimental-schnoddriger Manier berühmt gemacht hat, neu und anders einzusingen. Nicole Metzger hat diese Herausforderung auf sich genommen. Die Jazzsängerin aus Neustadt/Weinstraße stellt am Montag, 2. März, 20 Uhr, ihr Album „So oder so ist das Leben“ im Mannheimer Jazzclub Ella & Louis vor. Weitere Infos finden Sie in unserem Artikel.