Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Rhein-Neckar.

Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie in den kommenden Tagen unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben – hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Freitag, 6. März, bis Montag, 9. März.

Freitag, 6. März

Freier Eintritt ins Mannheimer Schlossmuseum

Für das Frühjahr war sie angekündigt – aber jetzt klappt sie früher: die Wiedereröffnung des Mannheimer Schlossmuseums und der 13 historischen Räume. Am Freitag, 6., und am Samstag, 7. März, feiern die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg jeweils von 10 bis 17 Uhr die Wiedereröffnung – und zwar bei freiem Eintritt. Weitere Infos zum Programm gibt es in unserem Bericht.

Startschuss für den Schriesheimer Mathaisemarkt

Am Freitag, 6. März, ab 17 Uhr ist es wieder soweit: Das Riesenrad löst die Strahlenburg als Erkennungszeichen Schriesheims ab. Bis Sonntag, 15. März, wird an der Bergstraße der 441. Mathaisemarkt gefeiert. Im und rund ums große Zelt auf dem Festplatz wird ausgiebig gefeiert. Die Programmhöhepunkte haben wir für Sie im Bericht zusammengefasst. Weitere Artikel finden Sie in unserem Dossier.

Adler spielen auswärts

Am Freitag, 6. März, spielen die Mannheimer Adler in der Deutschen Eishockeyliga auswärts gegen die Iserlohn Roosters. Beginn der Partie ist um 19.30 Uhr. Verfolgen Sie das Spiel live in unserem Ticker.

Wiedersehen mit Alten Bekannten im Mannheimer Capitol

„Das Leben ist schön“ finden die Alten Bekannten und kehren am Freitag, 6. März, 20 Uhr, ins Mannheimer Capitol ein – um ihre A-capella-Kunst auf die Bühne zu bringen. Es ist das zweite Programm der Wise-Guys-Nachfolgeband. Weitere Infos gibt es in unserem Bericht.

Samstag, 7. März

SV Waldhof spielt in Würzburg

Der SV Waldhof Mannheim spielt am Samstag, 7. März, gegen die Würzburger Kickers. Beginn der Auswärtspartie in der Dritten Fußball-Liga ist um 14 Uhr. Bei uns im Morgenweb halten wir Sie auf dem Laufenden.

Zwei Tage Humor im Mannheimer Capitol

Im Mannheimer Capitol ist am Samstag, 7. März, 20 Uhr, Comedian Masud mit seinem Programm „Fame“ zu erleben. Nur einen Tag später am Sonntag, 8.März, 19 Uhr, sorgt das Gewinner-Trio des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg 2019, Berta Epple, mit „Die Rente ist sicher…“ für humorvolle Spielsucht an Piano, Geige und Kontrabass. Weitere Informationen gibt’s in unserem Bericht.

Schlosskonzert mit Julia Hagen

Das Kurpfälzische Kammerorchester gibt am Samstag, 7. März, sein 5. Schlosskonzert mit Julia Hagen als „Soirée am Hofe“. Los geht’s um 19 Uhr im Rittersaal des Mannheimer Schlosses. Um 18 Uhr gibt es eine Einführung. Infos – auch zu einem weiteren Konzert am Sonntag, 8. März – gibt es in unserem Artikel.

The Third Sound im Volksbad Mannheim

Ausgeflippter Psychedelic Rock isländischer Art erklingt am Samstag, 7. März, um 21 Uhr im Alten Volksbad Mannheim. Dort spielt The Third Sound, das Projekt des isländischen Sängers Hákon Adalsteinsson. Weitere Infos hier.

Sonntag, 8. März

Heimspiel gegen Schwenninger Wild Wings

Die Adler Mannheim spielen am Sonntag, 8. März, in der Deutschen Eishockey-Liga gegen die Schwenninger Wild Wings. Anpfiff in der Mannheimer SAP Arena ist um 14 Uhr. Verfolgen Sie das Spiel live in unserem Ticker.

Schmetterlings-Tour im Mannheimer Luisenpark

Bunte Schmetterlinge hat jeder schon einmal gesehen. Doch bei der Entdeckertour „Die Wunderwelt der Schmetterlinge“ am Sonntag, 8. März, 15 Uhr im Mannheimer Luisenpark können die Teilnehmer die Tiere ganz genau unter die Lupe nehmen. Infos zur Anmeldung in unserem Bericht.

Heinz-Erhardt-Show im Mannheimer Rosengarten

Heinz Erhardt ist in Deutschland noch immer der Inbegriff eines Komikers. Er verstand es, Blödeleien zu präsentieren, ohne je flach, dumpf oder gar zotig zu sein. Am Sonntag, 8. März, 20 Uhr, erinnert „Die große Heinz Erhardt Show“ im Mannheimer Rosengarten an den Großmeister des Ulks. Weitere Infos hier.

Montag, 9. März

Britischer Newcomer in der Alten Feuerwache

Zu Hause in England gilt der Sänger und Songschreiber Charlie Cunningham schon nach zwei Alben als große Pop-Hoffnung. Hierzulande muss das breite Publikum ihn noch entdecken. Am Montag, 9. März, 20 Uhr, hat es dazu die Gelegenheit: bei seinem Konzert in der Alten Feuerwache Mannheim. Weitere Infos hier.

Olaf Schönborn stellt neues Album vor

Jazz mit französischem Esprit, also voller Eleganz und Leichtigkeit – das verspricht der Mannheimer Saxophonist Olaf Schönborn mit seiner neuen Band Triologie. Am Montag, 9. März, 20 Uhr, stellen Schönborn & Co ihr Debüt-Album im Mannheimer Musikclub Ella & Louis vor. Infos zu Karten gibt es hier.