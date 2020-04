Corona-Krise trifft mehr als 70 Freudenberg-Werke

Weinheim.In der Corona-Krise will der Weinheimer Mischkonzern Freudenberg seine Produktion von Vlies für Mundschutzmasken ausbauen. Bislang werde in Kaiserslautern lediglich das Basismaterial für die Schutzutensilien hergestellt, teilte das Unternehmen am Mittwoch anlässlich der Vorlage der Zahlen für 2019 mit. Dieses Material werde an weiterverarbeitende Unternehmen verkauft, die daraus Atemschutz-

...