Finanzinvestor greift zu

Weinheim.Der Weinheimer Mischkonzern Freudenberg verkauft seine IT-Sparte an den kanadischen Finanzinvestor Novacap. Das gab das Unternehmen am Dienstag bekannt, ohne Angaben zum Kaufpreis zu machen. Der Finanzinvestor kauft die Freudenberg IT (FIT) demnach über seine bereits 2016 erworbene Firma Syntax, die auf dem nordamerikanischen Markt als Spezialist für Oracle-Systeme gilt. Die FIT konzentriert sich dagegen bisher vor allem auf SAP-Systeme für Unternehmen in Europa.

„Dies ermöglicht es beiden Unternehmen, ihre spezifischen Stärken zu bündeln und neue Märkte mit einem wachsenden Portfolio zu bedienen“, heißt es in der Mitteilung. „In diesem neuen Umfeld kann sich die FIT besser entwickeln und in den neuen Strukturen wachsen“, wird Freudenberg-Vorstandschef Mohsen Sohi zitiert.

Der Konzernbetriebsrat reagierte zurückhaltend auf die Nachricht. Wie Vorsitzender Bernd Egner erklärte, habe man in der vergangenen Woche bei einem Gespräch mit dem Käufer den Eindruck gewonnen, dass sich beide Firmen sowohl technisch als auch geografisch ergänzen könnten, wenngleich ein Finanzinvestor natürlich vor allem Rendite sehen wolle. Derzeit mache man sich um die Jobs bei der FIT jedenfalls noch keine Sorgen.

Erleichterung über Entscheidung

Aus den Reihen der Belegschaft war gestern zu hören, dass viele Mitarbeiter zunächst einmal erleichtert seien, weil endlich eine Entscheidung gefallen ist. Gerüchte über einen möglichen Verkauf hatte es zuletzt vergangenen Herbst gegeben.

Die FIT, die 2017 einen Umsatz von 173 Millionen Euro erzielte, beschäftigt weltweit rund 900 Mitarbeiter, am Stammsitz Weinheim sind es knapp 400. Novacap verwaltet nach eigenen Angaben ein Vermögen in Höhe von 2,3 Milliarden Dollar und möchte mit weiteren Akquisitionen seinen „IT-Wachstumskurs“ fortsetzen. Der Kauf der FIT bedarf allerdings noch der Zustimmung der Kartellbehörden.

