Freudenberg kauft zu

Freudenberg.Der Weinheimer Mischkonzern Freudenberg erweitert sein Vliesstoff-Portfolio und übernimmt dazu die Aktivitäten des Start-ups FRICTins in Wolnzach bei München. Das teilte das Unternehmen am Montag mit. Die Freudenberg-Vliesstoffe werden zum Beispiel in der Autoindustrie dazu genutzt, um Teile in einem Fahrzeug zu verbinden. Dadurch werden unter anderem weniger Schrauben nötig. Das Start-up habe eine Technologie entwickelt, mit der Hartpartikel in einem speziellen Verfahren auf einem Vliesstoff fixiert würden.

Dadurch sei es unter anderem möglich, bei der Verbindung von Fahrzeugteilen Gewicht zu sparen, erklärte ein Sprecher der Weinheimer Gruppe. Dadurch sei das Verfahren vor allem für Leichtbaukonzepte interessant. Derzeit würden die Produkte in Wolnzach auf einer Pilotlinie hergestellt, die Freudenberg nun übernehme. In den kommenden Monaten soll eine industrielle Produktion aufgebaut werden. Wie viele Mitarbeiter dort künftig beschäftigt sein werden und wie viel Geld Freudenberg investiert, sagte der Unternehmenssprecher gestern auf Anfrage nicht. tat

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.10.2019