Freudenberg passt Entwicklung an

Weinheim.Der Weinheimer Mischkonzern Freudenberg erzielt fast 50 Prozent seines weltweiten Umsatzes von 8,6 Milliarden Euro mit der Automobilindustrie. Insofern birgt der beginnende Wandel bei den Mobilitätskonzepten, die in Zukunft immer weniger auf den Verbrennungsmotor setzen werden, erhebliche Risiken für das Geschäft als Zulieferer. Doch Freudenberg begreift den Wandel – sei es zum Beispiel bei der Filterherstellung oder bei der Dichtungs- und Schwingungstechnik – sogar als Chance für weiteres Wachstum. Warum das so ist, erläuterten Unternehmensvertreter gestern beim Forum „Zukunft der Mobilität“ in Weinheim.

„Mobilität bleibt ein Grundbedürfnis der Menschen“, sagte Tilman Krauch vom Vorstand der Freudenberg-Gruppe. Dabei werde es auch weiterhin einen Mix verschiedener Antriebsarten geben, wobei man bei Freudenberg davon ausgeht, dass der Anteil der Verbrennungsmotoren an der globalen Automobilproduktion erst ab 2030 rasant zurückgehen wird. Bis 2050, so die Prognose, macht der Antrieb dann aber nur noch zehn Prozent der Fertigung aus.

Wichtig sei bei der Entwicklung künftiger Lösungen der Einfluss moderner Informationstechnologien und neuer Mobilitätskonzepte – vor allem für die abgasgeplagten Innenstädte. Dabei arbeitet das Weinheimer Unternehmen auch mit Startup-Firmen wie e.GO zusammen, das die elektrisch angetriebenen Lieferwagen (Streetscooter) für die Deutsche Post baut. E.GO-Gründer Günter Schuh hatte das Forum mit einem Vortrag über „Mobilitätsszenarien für die Zukunft“ eröffnet.