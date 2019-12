Freudenberg plant Abbau

Weinheim.Der Konzernbetriebsrat (KBR) der Unternehmensgruppe Freudenberg hat kein Verständnis dafür, dass im Bereich Dichtungs- und Schwingungstechnik (Freudenberg Sealing Technologies, FST) knapp 200 Arbeitsplätze am Stammsitz Weinheim abgebaut werden sollen. Diese Zielmarke hatte die Geschäftsführung kürzlich genannt und dafür „konjunkturelle und strategische Gründe“ ins Feld geführt. Freudenberg ist Weinheims größter Arbeitgeber mit insgesamt 4300 Beschäftigten, davon arbeiten rund 1500 bei FST.

Für den KBR-Vorsitzenden Bernd Egner wäre ein solcher Stellenabbau das falsche Signal, gerade im Hinblick auf den so oft beschworenen Fachkräftemangel, aber auch angesichts der Rekordgewinne, die Freudenberg in den vergangenen Jahren eingefahren hat. Wie viele Mitarbeiter von FST tatsächlich gehen müssen, steht noch nicht fest. Aktuell laufen erste Informationsgespräche zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. Erst wenn alle Informationen über die geplante „Restrukturierung“ auf dem Tisch liegen und der Betriebsrat auch die Zeit hatte, eigene Konzepte für die Zukunft zu entwickeln, sei man bereit, in konkrete Verhandlungen über einen Interessenausgleich einzusteigen, erklärte Egner. pro

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.12.2019