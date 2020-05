Freudenberg produziert Masken

Weinheim/Kaiserslautern.Das Weinheimer Technologieunternehmen Freudenberg hat mit der Produktion von Mund-Nase-Masken für Endverbraucher begonnen. Diese Einwegmasken sind vom 11. Mai an unter dem Markennamen „Collectex“ – zunächst nur für Deutschland – im Vileda-Online-Shop und über Partner der Geschäftsgruppe Freudenberg Home and Cleaning Solutions (FHCS) auch im stationären Einzelhandel erhältlich.

Das geht aus einer Mitteilung des Konzerns hervor. Produziert werden die Masken im Werk Kaiserslautern, das bisher nur das Basismaterial für solche Masken hergestellt hatte. In den vergangenen Wochen hätten jedoch drei Geschäftsgruppen der Freudenberg-Gruppe ihre Expertise in technischen Vliesstoffen, Filtermedien und Distribution gebündelt. Gemeinsam habe man dadurch in kürzester Zeit eine eigene Maskenfertigung aufbauen können.

Zuerst wurden die Freudenberg-Standorte mit den nötigen Mengen versorgt. Jetzt kommen die Masken in den Handel. „Ziel war es, unserer Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern und der Gesellschaft gerecht zu werden. Wir haben schnell gehandelt, unsere Kapazitäten ausgebaut und in Produktionsanlagen für die Konfektionierung von Mund-Nase-Masken investiert“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Freudenberg-Gruppe, Mohsen Sohi.

Neben der Qualität der Masken sei Freudenberg eine faire Verteilung wichtig. Dies solle durch eine Maximalbestellung von zwei Verpackungseinheiten pro Online-Besteller sichergestellt werden.

Die Produktion läuft den Angaben zufolge seit Ende April. Die Freudenberg-Masken werden aus einem dreilagigen Filtermedium hergestellt, das aus hochtechnischen Vliesstoffen besteht, die ebenfalls in Deutschland produziert werden. Die Materialien werden in neu angeschafften Konfektionierungsanlagen zu Masken weiterverarbeitet. Freudenberg plant, die Kapazität in den nächsten Wochen auf rund eine Million Masken pro Tag zu steigern. Dazu sei ein Vierschichtbetrieb rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche vorgesehen. Darüber hinaus liefert das Technologieunternehmen weiterhin Flächenware an professionelle Konfektionierungsfirmen und bestehende Kunden.

