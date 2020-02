„Wir sind auch ganz dick dabei“

Heidelberg/Weinheim.Da steht der Mann im schwarzen Anzug. Mit Kurpfälzer Dialekt spricht er über internationalen Handel. Über US-Präsident Donald Trump, die chinesische Wirtschaft, die Europäische Union. Ralf Krieger: Finanzvorstand des international agierenden Mischkonzerns Freudenberg mit Sitz in Weinheim. Und Krieger nimmt bei seinem Vortrag über Protektionismus beim Vertriebsforum Rhein-Neckar in der Heidelberger SRH-Hochschule kein Blatt vor den Mund: Trumps Handelskonflikte seien noch nicht vorbei, das Coronavirus habe die Märkte geschwächt – auch Freudenberg habe es zu spüren bekommen –, und Europa solle nicht mit dem Finger auf die USA zeigen.

Wirtschaft reagiert kreativ

Protektionismus – das heißt Schutz inländischer Produzenten vor ausländischer Konkurrenz. Etwa mit Verboten, Zöllen oder mengenmäßigen Beschränkungen. „Wir sollten dabei nicht nur Donald Trump sehen“, sagt Krieger und spielt dabei auf den Handelskrieg der USA mit China an – oder auf Strafzölle europäischer Importe wie deutschem Wein. „Nein, wir Europäer sind auch ganz dick dabei.“ Er meint EU-Zölle auf US-Konsumgüter wie Whiskey oder Lippenstifte. Und dabei vertritt der 56-Jährige die These, Protektionismus helfe weder der inländischen noch der internationalen Wirtschaft. „Er schadet ihr.“

Ein Blick in die Zukunft – zumindest aus Sicht von Ralf Krieger: Der Ärger mit China wird nicht der letzte Handelskonflikt der USA unter Donald Trump sein. „Da brauchen wir uns nichts vorzumachen“, sagt er. „Wenn Trump bei China einen Haken dran macht, wird er sich einen neuen Gegner suchen. Und der kommt dann aus Europa.“

Kriegers Vortrag will nicht nur erklären, was Protektionismus ist und was er für Unternehmen bedeutet. Der Freudenberg-Vorstand zeigt Lösungen auf. Er erklärt, wie kreativ der Markt zum Teil schon jetzt reagiert. „Die Wirtschaft findet immer Wege“, sagt er und kann sich ein leichtes Grinsen nicht verkneifen. Wenn etwa Strafzölle auf Schmierstoffe verhängt würden, dann lieferten die Hersteller eben halb fertige Produkte. Die Fertigstellung werde dann im jeweiligen Land erfolgen.

Mit zunehmender Globalisierung würden auch protektionistische Bestrebungen steigen. Dagegen zeichneten sich Trends ab, die die Effizienz internationaler Unternehmen steigern sollen. Unternehmen hätten etwa erkannt, dass lange Transportwege unflexibel und teuer sind. Man produziere also häufiger dort, wo man verkaufen will. Daneben globalisierten sich Dienstleistungen immer mehr. Informationstechnik, Forschung, Beratung – getrieben durch die Digitalisierung.

Doch: „Der Protektionismus wird sich weiter fortsetzen“, sagt Krieger. Sein Lösungsvorschlag: „Nicht weniger international handeln, sondern mehr.“ Etwa durch eigene Standorte im Ausland, die Übernahme bereits etablierter Unternehmen oder den Zusammenschluss mit einem Unternehmen zum Zweck eines gemeinsamen Projekts – sogenannte Joint Ventures.

Wichtig sei, dabei immer flexibel zu sein. Und sich nicht von einem Land abhängig zu machen. Denn im Fall von Verboten oder Einschränkungen sei man nicht an jenes Land gebunden. Doch nicht nur der Protektionismus sei ein gefährlicher Part im internationalen Handel. „Auf das Coronavirus muss man schnell reagieren können“, sagt er. 7000 Mitarbeiter habe die Freudenberg Gruppe in China. „Unsere Werke laufen wieder, aber die Vorprodukte gehen uns bald aus.“ Es werde also Verzögerungen in der Automobilindustrie geben. Freudenbergs Vorteil: „Wir produzieren in China für China und sind also nicht sehr abhängig von der Produktion dort.“

