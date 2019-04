10 000 Euro Schaden bei Unfall

Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Straßburger Ring/Fred-Joachim-Schoeps-Straße in Friedrichsfeld entstanden. Wie die Polizei gestern mitteilte, befuhr eine 55-jährige Mazda-Fahrerin am Donnerstag gegen 10.45 Uhr den Straßburger Ring und missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt eines 61-jährigen VW-Fahrers. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung konnten diebeiden Autofahrer einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand, die Autos wurden jedoch so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn wurde aufgrund auslaufender Betriebsstoffe von einer verständigten Firma gereinigt. red/pol

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.04.2019