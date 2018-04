Beate Stumpf

Auf den ersten Blick sieht es aus wie in einer Kleingartenanlage. Briefkästen am Eingangstor, angelegte Wege führen zu nett gruppierten Holzhäusern, in der Mitte der kleinen Anlage eine gelbe Telefonzelle. Ein Mädchen rollert über das Pflaster, im Gras recken Narzissen und Stiefmütterchen ihre Köpfe Richtung Sonne. Vor einem Häuschen mit Gardinen und Kuscheltieren stehen

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3577 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 09.04.2009