15 000 Euro Schaden bei Zusammenstoß

Sachschaden in Höhe von mindestens 15 000 Euro ist nach Polizeiangaben vom Wochenende bei einem Verkehrsunfall in Friedrichsfeld entstanden. Demnach wollte am Freitagabend gegen 18.30 Uhr der 51-jährige Fahrer eines VW-Touareg von der Schwabenstraße nach links in die Platanenstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Opel Omega. Noch im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Beifahrer im Touareg sowie der 62-jährige Opelfahrer kamen zur weiteren Abklärung vorsichtshalber in ein Krankenhaus. Gegen den Unfallverursacher ermitteln die Beamten des Polizeireviers Ladenburg. red

© Mannheimer Morgen, Montag, 14.01.2019