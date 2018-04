2,1 Promille und ohne Führerschein

Anzeige

Einen Verkehrsunfall hat am frühen Mittwochmorgen ein betrunkener Autofahrer im Stadtteil Friedrichsfeld verursacht. Der 34-Jährige war kurz vor ein Uhr nachts mit seinem Opel in der Vogesenstraße in Richtung L 597 unterwegs. In Höhe des Bahnhofs Friedrichsfeld fuhr er in einer Rechtskurve einfach geradeaus weiter, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Eisengeländer.

Anschließend stiegen der Fahrer und sein Mitfahrer aus dem Auto und flüchteten. Ein Mann, der den Unfall beobachtet hatte, verständigte die Polizei. Bei ihrem Eintreffen machte der Zeuge die Beamten auf den Fahrer aufmerksam, der sich noch in der Nähe des Unfallortes befand. Als sie den Fahrer ansprachen, bemerkten sie sofort starken Alkoholgeruch in seinem Atem. In seiner Hosentasche entdeckten sie den Autoschlüssel. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 2,1 Promille.

Kein Versicherungsschutz

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass das Fahrzeug bereits im April 2017 entstempelt wurde, also kein Versicherungsschutz mehr bestand. Zudem gab der Fahrer des Opel an, keinen Führerschein zu besitzen. Die weiteren Ermittlungen vor allem zu den Besitzverhältnissen des Fahrzeuges dauern an.