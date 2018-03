Abgeordneter Löbl hält Sprechstunde

Anzeige

Der Mannheimer Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel (CDU) ist am Dienstag, 27. März, von 18.30 bis 19.30 Uhr im Bernhardushof in der Kolmarer Straße 86 für alle Bürger persönlich zu sprechen. Ob kommunale oder bundespolitische Themen: Löbel „freut sich auf anregende Gespräche, auf Kritik und Hinweise“, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Als direkt gewählter Bundestagsabgeordneter für Mannheim ist es Nikolas Löbel ein Anliegen, so viel wie möglich vor Ort unterwegs zu sein, wie er betont: „Mannheim ist eine Stadt der Stadtteile. Hier sind die Menschen zu Hause und hier findet das gesellschaftliche Leben statt.“

Deshalb verbringe er jeden Monat mindestens einen ganzen Tag in einem Stadtteil, um Einrichtungen, Unternehmen oder Institutionen zu besuchen und mit den Menschen über ihre Anliegen zu sprechen. Friedrichsfeld macht den Anfang seiner Stadtteiltour samt Bürgersprechstunde. red