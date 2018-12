Albert Scheid ist dem Verein seit 70 Jahren treu

„Es war der Abschluss unter ein aufregendes und ereignisreiches Jahr“, sagte Bernd Hoffmann, Vorsitzender des FC Germania Friedrichsfeld, bei der Weihnachtsfeier des Fußballvereins. Letztlich seien die 115 Jahre Clubgeschichte in einer neu erschienen Chronik nachzulesen. „Doch auch das Jahr 2018 hat uns beschäftigt. Die Anforderungen der neuen Datenschutzverordnung hat uns Vereine teilweise gleichgestellt mit Weltfirmen, mit dem Unterschied, dass diese dafür eigene Abteilungen haben“, kritisierte Hoffmann, dass diese Thematik das Ehrenamt vermutlich noch weiter ausbluten lassen könnte. Dennoch könne man beim FC Germania auf ein großes Reservoir an Helfern zurückgreifen, „wobei diese auch immer älter werden“, erklärte Hoffmann.

Matthias Dehoust, Trainer beim FC Germania, ließ anschließend einen sportlichen Rückblick folgen. Die zweite Mannschaft habe nach dem Umbruch vor der Saison 2017/ 18 einen neunten Rang erreicht und damit die Erwartungen übertroffen. „Bei der ersten Mannschaft haben wir uns im Frühjahr die Chance auf den großen Wurf leider selbst verbaut“, schilderte Dehoust die verpasste Chance auf den Landesliga-Aufstieg.

Verdeckter Ermittler unterwegs

Mit diesen Worten leitete Dehoust über zu den Ehrungen, die an diesem Nachmittag großen Raum einnahmen. Die Goldene Ehrennadel für 40 Jahre Mitgliedschaft erhielten Thomas Popp, Richard Soppa und Stefan Kögel. „Popp spielte 397 Ligaspiele für die Germanen, erzielte insgesamt 39 Tore und wurde nach seinem Karriereende in den Stand des Ehrenspielführers gehoben“, stellte Bernd Hoffmann in seiner Laudatio vor. Soppa lief 193 Mal im Germania-Trikot auf und war mit 68 Treffern erfolgreich. Kögel war über viele Jahre Stammtorhüter beim Fußballverein und kam zum Karriereende auf 378 Einsätze und erzielte ein Tor. Den größten Applaus erhielt Ehrenmitglied Albert Scheid, der seit 70 Jahren Germane ist und sich auch noch detailgetreu an einzelne Spielergebnisse erinnern konnte.

Jugendleiter Markus Bobner informierte über die Jugendabteilung. Dann wurde das Licht im Saal des Bernhardushofs gedimmt, und die Theatergruppe des FC Germania erhielt freies Geleit.

In der Komödie „Gustls letzter Fall“ versuchten Hans-Joachim Schmidt alias „Gustl“ und Richard Soppa als Polizist, dem man im echten Leben nicht unbedingt begegnen möchte, dem Verbrecher Gerd Hoffmann einen Diebstahl anzulasten. Dieser entpuppte sich – als Geliebter von Bianca Dehoust, deren Mutter Roswitha Braun spielte – jedoch zum Schluss selbst als verdeckter Ermittler.

Den Bock schoss aber Soppa ab, der seinen Texthänger kurzzeitig mit dem gekonnt und souverän eingebauten Satz „Wie gut, dass wir eine Souffleuse haben“ überspielte. Christiane Wäckerle war die Flüsterin, zudem sorgte Reinhold Braun an der Technik für die Rahmenbedingungen. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.12.2018