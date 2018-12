Die Akteure des Krippenspiels in der Kirche St. Bonifatius. © Gemeinde

„Ja. Alle dürfen in den Stall kommen, damals und heute. Alle gehören zur Krippe dazu!“ Mit diesem Satz endete das Krippenspiel in der Familienchristmette am Heiligen Abend in der St. Bonifatius-Kirche in Friedrichsfeld mit Pfarrer Markus Miles.

16 Jungen und Mädchen hatten sich nach dem Weihnachtsevangelium beim Krippenspiel die Frage gestellt, wer denn alles zum Stall von Bethlehem gehört. Viele kamen zum Stall: Maria, Josef, die Hirten, die dem Engel folgten, die Wirte, zwei Mäuse, eine einsame Frau und zwei, die die Szene im Stall durch das Stallfenster beobachteten. Jeder brachte eine Zacke eines Sterns mit.

So entstand ein gelber Stern, der im Laufe des Spiels immer kompletter wurde – bis nur noch eine Zacke fehlte. Diese Zacke wurde durch die gesamte Gemeinde dargestellt. Für alle Gottesdienstbesucher lagen in den Bänken Zacken bereit, in die sie ihre ganz persönlichen Anliegen legen konnten. -ion

