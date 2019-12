Aller Anfang klingt schräg

„Der erste und der letzte Ton waren richtig“, sagt Dirigent Toni Scholl etwas erheitert nach den ersten dirigierten Takten. Er hatte fast damit gerechnet. Denn noch spielen sich die Blechbläser des Musikvereins Mannheim-Friedrichsfeld 1960 nur ein, und Scholl versucht geduldig und mit viel Konzentration, aus den vielfältigen einzelnen Tönen einen harmonischen Klangkörper zu formen. Weil es noch nicht so klappt mit den gespielten Tönen, sollen die Musiker sie erst einmal singen. Und siehe da: „Singen können wir das, nur spielen können wir das nicht. Die Finger sind also noch nicht da.“ Aber Scholl schafft es: Nach und nach klingen die Blechbläser des Musikvereins schon deutlich besser, und es formt sich ein wohltemperiertes Orchester.

Dirigent Toni Scholl ist ein Star in der Blasmusikszene. Als erster Tenorhornist spielte er unter dem legendären Ernst Mosch bei den Original Egerländer Musikanten, später zusammen mit dem nicht weniger bekannten Ernst Hutter. Und seit 2015 unterrichtet Scholl an der Musikhochschule Mannheim Blasorchesterleitung, einen in Deutschland einzigartigen Studiengang, der erst seit 2005 angeboten wird.

Nachwuchs übt Praxis

Eigentlich ist an diesem Freitag ein normaler Probentermin des Musikvereines, aber es ist mehr, es ist eine eher außergewöhnliche Probe. Denn Scholl ist nicht der einzige Dirigent, neben ihm sitzen vier weitere, wippen leicht nervös mit ihrem Dirigentenstab und blättern in ihren Noten: Sie warten auf ihren Einsatz.

„Toni Scholl kam mit einer Bitte auf uns zu“, wie der Friedrichsfelder Euphoniumspieler Dieter Frey die gewöhnliche Probe erklärt: „Scholl brauchte ein Orchester.“ Die Musikhochschule selber hat kein Blasorchester, aber für die Ausbildung zum Blasorchesterdirigenten gehört nicht nur die Theorie, sondern auch die Praxis. Also fragte Scholl in Friedrichsfeld an, ob seine Dirigenten in Ausbildung das dortige Orchester probeweise dirigieren dürften. „Wir haben natürlich kooperiert“, sagt Frey, „das gehört für uns dazu, Ausbildung ist auch unsere Aufgabe.“

Schülerin Corinna darf als Erste ran. Ihr Einsatz misslingt, das Stück „Aquarium“ klingt eher nach Schönbergs Zwölftonmusik: „Mein Fehler.“ Im zweiten Anlauf hört es sich besser an, doch dem geschulten Ohr des Maestros entgeht nichts: „Die Saxofone spielen den Flöten hinterher.“ Er fordert die Musiker auf, die 16tel deutlicher zu Spielen. Und zu Corinna sagt er: „Du musst fordern, die Energie fließt durch dich. Wenn ich Energie gebe, bekomme ich Energie zurück.“ Damit sie das versteht, soll sie die nächsten Takte mit geschlossenen Augen dirigieren: „Es war viel besser bei mir“, so ihr Kommentar danach.

Bei Viola geht das Orchester sofort durch: „Du bist rangegangen und hattest Energie“, so Scholls erster Kommentar: „Aber wenn es schneller wird, spielen alle Orchester immer lauter.“ Sie spielt eigentlich Gitarre und steht in ihrer Dirigentenausbildung zum ersten Mal vor einem Orchester, es sind ihre erste Takte als Dirigentin. „Wir sind das Mischpult“, wird sie von Scholl aufgeklärt, und „leiser spielen heißt nicht, ohne Energie zu spielen.“ Hochkonzentriert wird gearbeitet, aber auch mit viel Freude am Spiel. Das lobt auch Scholl: „Eine Probe ohne Lachen ist nicht gut.“

„Einfach bei mir bleiben, dann wird es besser“, fordert Simon vom Orchester. Und nach ein paar Takten fragt Scholl berechtigt: „Und, war es besser?“ Simon bejaht und meint dennoch: „Zum Spaß machen wir es nochmals.“ Als letzte steht Heike am Pult: „Ich hol mit euch Luft, und dann geht es los.“ Ihren schwäbischen Akzent hat wohl nicht jeder Musiker verstanden, es klingt schräg, aber sie bekommt das Orchester im zweiten Anlauf in Griff: „Einfach die Luft fließen lassen.“ Für sie ist es eine doppelte Premiere, denn das Stück ist eine Eigenkomposition: „Ich freue mich, mein Stück zum ersten Mal mit Orchester zu hören.“ Im Januar geht sie mit ihrem Stück in die Abschlussprüfung.

