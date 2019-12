Alphornklänge im Gotteshaus

Zum traditionellen Weihnachtskonzert zum Hören und Mitsingen hatte die Kantorei der Johannes-Calvin-Kirche Friedrichsfeld im Rahmen des offenen Adventsfensters eingeladen. In diesem Jahr wurde den vielen Besuchern dabei ein ganz besonderer Leckerbissen präsentiert, denn das Blechbläserensemble Collegium Aereum unter der Leitung von Georg Biesecker gestaltete das Konzert mit. Drei der Musiker, nämlich Andrea Csollány, Steffen Gallas und Kristina Jahns, hatten noch ihre Alphörner dabei. Und so ertönten erstmals bei diesem traditionellen Konzert mit dem Allgäuer Hirtenruf sowie dem Gloria alpenländische Klänge in der Johannes Calvin Kirche.

Andrea Csollány ist nicht nur Blechbläser-Ensemblemitglied und Alphornbläserin, sondern auch Komponistin zahlreicher Werke, von denen einige an diesem Abend zu hören waren. Mit dem Bezirkskantor und Kirchenmusikdirektor an der Christuskirche Mannheim, Johannes Matthias Michel, befand sich gleich ein weiterer bekannter Komponist von modernen Kirchenwerken unter dem Publikum. „Das hatten wir noch nie bei unserem Weihnachtskonzert“, freute sich Claudia Schwabe, die auch die musikalische Gesamtleitung innehatte. Mitgestaltet wurde das Konzert zudem vom Flötenkreis und dem Weihnachtsorchester.

Eröffnet hatte es das Bläserensemble mit einer Weihnachts-Ouvertüre von Andrea Csollány. Weiter ging es mit Tochter Zion, der Pastorale aus der Orff-Weihnachtsgeschichte. Und so erklangen im Wechsel bekannte und auch weniger bekannte Lieder, wobei die Kirchenbesucher immer wieder mitsingen durften. Mit dabei mit „Mary had a Baby“, „Go tell it on the mountain“ und „Alleluja, I heard a voice” auch drei Werke, bei denen Johannes Michel sicher sehr genau hinhörte, da es seine Bearbeitungen waren. Mit einem der schönsten aller Weihnachtslieder, „O du fröhliche“, ging das Konzert zu Ende. Als Zugabe für das begeisterte Publikum gab es noch „Maria durch den Dornwald ging“.

Die Kantorei gestaltete zudem die Gottesdienste an den Feiertagen mit und lud am 2. Weihnachtsfeiertag zum Weihnachtslieder-Wunschkonzert ein. Auch hier war die Kirche wieder voll besetzt.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.12.2019