An neun Autos Reifen abmontiert

Die komplette Bereifung von insgesamt neun Nutzfahrzeugen haben bislang unbekannte Täter in einem Friedrichsfelder Autohaus in der Elsa-Brandström-Straße entwendet. Wie die Polizei gestern mitteilte, begaben sich die Diebe in der Nacht zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, auf das Gelände des Nutzfahrzeug-Centers, bockten die Kleintransporter auf, montierten sämtliche Reifen samt Felgen ab und verschwanden unerkannt. An einem Fahrzeuge schlugen sie darüber hinaus eine Seitenscheibe ein. Der Schaden wird auf rund 50 000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203/9 30 50 in Verbindung zu setzen. red/pol

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 14.02.2019