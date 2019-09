„Anders“ singen in Calvin-Kirche

„Anders“ machen Popmusik auf Deutsch – und das ohne Instrumente. Johannes Berning, Adrian Goldner, Johannes Jäck, Moritz Nautscher und Fabian Weithoff schreiben ihre Songs selbst. Auf charmante Weise nehmen sie ihr Publikum dabei mit auf eine musikalische Sightseeingtour durch ihr Studentenleben. Mit ihrem aktuellen Album „Viel Lärm um dich“ bleiben die Freiburger ihrem Grundsatz treu und präsentieren eigene radiotaugliche Popmusik, die nicht nur unterhalten, sondern auch ernstgenommen werden will. Auch dem Friedrichsfelder Publikum sind die Jungs bekannt. Gaben sie doch schon zu Beginn ihrer Karriere Konzerte in der Johannes-Calvin-Kirche. Mit ihrem neuen Programm gastieren sie am Samstag, 21. September, 20 Uhr, in der Johannes-Calvin-Kirche. Karten gibt es im Pfarrbüro, Wallonenstraße 18, in der Merian-Apotheke, Vogesenstraße 13, bei Schreibwaren Rudolph, Hirtenbrunnenstraße 2 sowie an der Abendkasse. -ion

