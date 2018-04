Anzeige

Am Sonntag, 22. April, findet die Anmeldung der Konfirmanden für den Jahrgang 2019 im Anschluss an den Gottesdienst um 11 Uhr in der Kirche statt. Die Anmeldung schließt sich an den Abschlussgottesdienst des diesjährigen Konfirmandenjahrgangs an. Anmelden können sich alle, die derzeit die 7. Klasse besuchen oder dem Jahrgang entsprechend besuchen würden. Das sind in der Regel alle diejenigen, die vom 1. Juli 2004 bis 31. August 2005 geboren sind. Zur Anmeldung wird ein Nachweis der Taufe, in der Regel das Familienstammbuch, benötigt. Wer nicht getauft ist, kann das in der Konfirmandenzeit nachholen. -ion