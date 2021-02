Auch an Ostern „Tüten To Go“

Da man untereinander in Kontakt bleiben wollte, kam beim Gemeindeteam von St. Bonifatius Friedrichsfeld die Idee auf, Faschingsbasteltüten für Familien zu richten und diese in den vier Kirchen der Seelsorgeeinheit Mannheim St. Martin zum Abholen bereitzustellen. Gemeindereferentin Eva-Maria Ertl, Praktikant Gabriel Beck, Annette Leuther und Kirsten Jeske kopierten für 60 Tüten Rezepte für Amerikaner, Ausmalbilder, Masken, Bastelclowns und eine Gottesdienstidee.

Da die Idee vielen so gut gefallen hat, soll es auch an Ostern wieder „Tüten To Go“ geben. Darin enthalten sein werden ein Gottesdienstvorschlag, eine spannende Knicklicht-Ostergeschichte mit Link zum Anschauen, eine kleine Osterkerze zum Selbstgestalten und eine Osterüberraschung. Diesmal bittet das Vorbereitungsteam um Anmeldung, damit sie wissen, wie viele Tüten sie richten sollen. -ion

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.02.2021