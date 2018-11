Auftakt heute bei St. Bonifatius

In der Adventszeit öffnen sich auch in Friedrichsfeld wieder Fenster. Dazu laden Privatpersonen, Einrichtungen, Vereine, Kirchen und Geschäfte ein. Die Gestaltung bleibt jedem selbst überlassen. Man kann Geschichten erzählen, Singen oder bei Glühwein und Gebäck zusammen sein. Beginn ist in der Regel um 18.30 Uhr. Fast an jedem Tag öffnen sich Adventfenster – aktuell sind sechs Abende noch offen.

Samstag, 1. Dezember: ökumenische Auftaktveranstaltung in St. Bonifatius.

Mittwoch, 5. Dezember: Familie Hagenmeier, Vogesenstraße 81.

Freitag, 7. Dezember: Familie Schwarz, Main-Neckar-Bahnstraße 100.

Samstag, 8. Dezember: Merian Apotheke, Vogesenstraße.

Sonntag, 9. Dezember: Familie Walter, Langlachweg 6a.

Mittwoch, 12. Dezember: Konfirmanden am Gemeindehaus, Wallonenstraße.

Donnerstag, 13. Dezember: Freiwillige Feuerwehr, Rettungszentrum, Saarburger Ring.

Freitag, 14. Dezember: GV Liederkranz, Wallonenstraße 8.

Samstag, 15. Dezember: Familie Mayer-Jäck, Pfarrhaus Wallonenstraße.

Sonntag, 16. Dezember: Weihnachtslieder-Singen der Kantorei der Calvin-Kirche Friedrichsfeld. Die Veranstaltung beginnt bereits um 18 Uhr.

Montag, 17. Dezember: Evangelische KiTa, Wallonenstraße um 17.30 Uhr.

Dienstag, 18. Dezember: Familien Stahl/Fischer, Main-Neckar-Bahnstraße 85.

Mittwoch, 19. Dezember: Heimatverein, Neudorfstraße 10.

Donnerstag, 20. Dezember: Familie Stock-Mordelt, Hugenottenstraße 6.

Freitag, 21. Dezember: Lilli Gräber SchukiB, Neudorfstraße um 17 Uhr.

Samstag, 22. Dezember: Familien Pfeil/Mötschl, Pulversheimer Straße 2-4 um 17 Uhr.

Sonntag, 23. Dezember: IGF Singen unter dem Weihnachtsbaum.

Montag, 24. Dezember: Krippenspiele in den Kirchen. -ion

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.12.2018