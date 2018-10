Aufwärmen beim Bieranstich, weiter feiern bei den Vereinen

Der Sommer ging dieses Jahr in die Verlängerung – gut für die Friedrichsfelder Kerwe, der das Wetter zu einem tollen Start verhalf. Denn bei angenehmen Temperaturen trafen sich viele Gäste zum Fassbieranstich am Bürgermeister-Becherer-Platz, dem offiziellen Startschuss zur Kerwe. Ausgerichtet wird er traditionell vom Bund der Selbständigen(BDS) und der Interessengemeinschaft der Vereine(IGF).

Zum Beginn sorgte der Musikverein für Unterhaltung, dann begrüßten BDS-Vorsitzender Klaus Schnellbach und IGF-Vorsitzender Reinhard Schatz die Gäste. Dietmar Clysters gab einen kleinen Einblick in die Entstehung des nun schon lange zur Tradition gewordenen Kerweempfanges. Nachdem der Hahn im Fass saß - in diesem Jahr übernahm Stadträtin Marianne Seitz die ehrenvolle Aufgabe des Anstichs - floss das Bier in Strömen. „Ich komme immer wieder gerne nach Friedrichsfeld, denn auch die Anliegen der Friedrichsfelder Bürger liegen mir als Stadträtin sehr am Herzen“, erklärte Seitz.

Mit Ralph Waibel, Kerwepfarrer in Seckenheim, war gleich ein weiterer Stadtrat anwesend. Und so konnten sich Kommunalpolitiker und Besucher bei kühlem Bier und knusprigen Brezeln der Bäckerei Seitz in lockerer Runde auf die Kerwe einstimmen. „Man trifft viele Bekannte“, sagte eine Besucherin, „außerdem kann man sich nett unterhalten und anschließend in den Straußwirtschaften weiter feiern“.

Pfadfinder wieder dabei

Eine Aufwärmrunde gab es bereits am Abend zuvor bei den „Schlabbdeweln“ in ihrem „Schlabbdewel-Eck“ und auch bei den Kerwekeglern Kurpfalz, dieses Mal in der Scheune der Familie Ries. Am Samstagabend öffneten dann auch der Turnverein seine große Turnhalle, die Handharmonikafreunde luden in ihr „Pfälzer Weindorf“ ein und die Pfadfinder, diesmal nach einigen Jahren der Abstinenz wieder mit dabei, reihten sich in das Kerwegeschehen ein.

Das begrüßte besonders Schatz: „Es ist schön, dass die Pfadfinder nun auch wieder dabei sind. Das zeigt, dass die Kerwe in Friedrichsfeld wieder einen kleinen Aufschwung nimmt.“ Ohnehin freue er sich über jeden neuen Kerweteilnehmer. Da das Fest an die Kirchweih erinnert, gab es am Sonntagmorgen den traditionellen ökumenischen Kerwegottesdienst. Dieses Mal fand er in der katholischen St. Bonifatius-Kirche statt. Diakon Albert Lachnit und Pfarrer Michael Jäck hatten den Gottesdienst unter das Motto „Das Kreuz mit dem Kreuz – Friedrichsfeld im Mittelpunkt“ gestellt, das die Lage von Friedrichsfeld zwischen mehreren Eisenbahn- und Autobahnkreuzen aufgriff.

Musikalisch wurde die Feier von den Handharmonikafreunden mitgestaltet. Am Sonntagnachmittag klinkte sich dann auch wieder der Büchereiförderverein mit Sekt, Waffeln und einem Bücherflohmarkt ein.

Kein Autoscooter auf dem Rummel

Volksfeststimmung herrschte zudem auf dem „Rummelplatz“. Allerdings nur für die kleineren Besucher, die auf dem Kinderkarussell ihren Spaß hatten. Die größeren ließ man in diesem Jahr quasi im Regen stehen, denn einen Autoscooter, wie die ganzen Jahrzehnte zuvor, gab es nicht. „Ich verstehe das gar nicht“, bemerkte der zwölfjährige Kevin, „da war doch immer so viel Betrieb“. „Wo sollen wir bei der Kerwe jetzt hingehen“, fragte sich nun auch sein Freund Marc. Vielleicht zum Turnverein oder zu den „Schlabbdeweln “? Denn dort findet heute der Kerwe-Ausklang statt. ion

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.10.2018