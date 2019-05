Aus Mercedes Geldbörse gestohlen

An einem im Marderweg in Friedrichsfeld geparkten Mercedes hat ein bislang unbekannter Täter die Beifahrerscheibe eingeschlagen und aus dem Innenraum eine Geldbörse mit diversen Kundenkarten, einer EC-Karte und persönlichen Dokumenten entwendet. Wie die Polizei gestern mitteilte, stelle die Geschädigte ihre C-Klasse am Dienstag gegen 17.20 Uhr auf einem Parkplatz in Nähe einer Kleingartenanlage ab und musste bei der Rückkehr gegen 18:30 Uhr die eingeschlagene Scheibe feststellen. Die Höhe des Diebstahl- und Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter Telefon 06203/9 30 50 in Verbindung zu setzen. red/pol

