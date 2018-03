Automaten in Bar aufgebrochen

Anzeige

In eine Bar in der Friedrichsfelder Neudorfstraße ist ein bislang Unbekannter am vergangenen Montag gegen 3 Uhr eingebochen. Der Täter versuchte nach Angeben der Polizei von gestern zunächst über die Eingangstür in das Lokal zu gelangen. Da diese allerdings den Hebelversuchen standhielt, machte er sich anschließend an einem Fenster zu schaffen und stieg über dieses in den Gastraum ein.

Höhe des Schadens noch unklar

Dort brach er zwei Geldspielautomaten auf und stahl aus diesen das gesamte Bargeld in noch unbekannter Höhe. Nachdem er dann vergeblich versuchte einen weiteren Automaten zu entriegeln, ging er hinter den Tresen und ließ dort neben dem erbeuteten Bargeld noch ein iPad und einen Drucker mitgehen. Der Diebstahl- und Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203/9305-0 in Verbindung zu setzen. red/pol