Autos als Hindernis und Angst um den Kindergarten

Bei der Bürgersprechstunde und Diskussionsrunde der CDU Seckenheim-Friedrichsfeld unter dem Motto „Wo drückt in Friedrichsfeld der Schuh?“ wird schnell klar: Der Latschen passt fast gar nicht mehr. „Uns ist es wichtig, mit der Bevölkerung über anstehende Probleme zu reden“, betont René Weißenberger, Vorsitzender der CDU Seckenheim-Friedrichsfeld, „bevor der Schuh ganz kaputt ist.“

Ein Thema, das schon lange bei den Politikern angekommen ist, ist die Verlagerung des örtlichen Bürgerdienstes. Dem stehe man aber grundsätzlich positiv gegenüber, sagt Weißenberger. Grund dafür sei der höhere Sicherheitsfaktor, da Safes in der Bank vorhanden sind, und die Barrierefreiheit. Was viele Bürger nicht wissen: Friedrichsfeld hat im nun alten Rathaus auch einen Trausaal. „Der wurde letztes Jahr fünfmal und 2018 bisher nur einmal genutzt“, erläutert Weißenberger. So eine Einrichtung rentiere sich für den Ortsteil also leider nicht mehr. Der Spendenüberschuss, der vor vielen Jahren mit der Finanzierung des Saales einhergegangen sei und 6700 Euro betrage, werde an die Kindergärten, den Jugendtreff und die Schule vergeben.

Doch damit sind die Themen noch lange nicht abgehakt. „Die Parkplatzsituation im Ort muss unbedingt angegangen werden“, fordert Dietmar Clysters. Nicht nur die Autos eines Internetversandhandels in der Wallonenstraße parkten alles zu, auch Fußgängerüberwege und Ampeln im Ortskern seien oft mit Autos bestückt. „Ein sicherer Schulweg sieht anders aus“, findet er.

Auch dieses Thema sei schon in der Politik angekommen, versichert CDU-Stadträtin Marianne Seitz. „Der Fachbereich Sicherheit und Ordnung geht der Sache nach“, sagt sie. CDU-Bezirksbeirat Reinhold Wolpert ist der Meinung, dass Autos von Gewerbetreibenden eigentlich nichts in Wohngebieten zu suchen haben. Der einzige Weg auf eine Besserung sei jedoch, an die Unternehmer zu appellieren, erklärte Andreas Pitz vom CDU-Ortsvorstand: „Mit Verboten kommen wir hier nicht weiter.“

Das Thema, das Friedrichsfeld momentan wohl am meisten bewegt, ist die in Aussicht stehende Schließung der vierten Gruppe des evangelischen Kindergartens. „Unsere Einrichtung ist so baufällig, die Kirche hat aber nur Geld für drei Gruppen“, erläutert Ulrike Lorenz, die Leiterin der evangelischen Kindertagesstätte. Und die Bezuschussung der Stadt reiche längst nicht aus. Gemeinsam mit einigen Müttern und Elternvertretern stellt sie sicher, dass das Thema genügend Aufmerksamkeit bekommt.

Die Stadt hat nur noch ein paar Monate, um den Bau zu bezuschussen, denn die Architekten haben nun mit der Planung begonnen. Bei diesem Thema stehen nicht nur die Eltern, sondern auch die CDU-Vertreter etwas betroffen und ratlos da. „Wir müssen schauen, was am Ende des Tages passiert“, so Pitz. „Ich sage Ihnen aber, Friedrichsfeld ist es definitiv wert“, unterstreicht Seitz. Für sie sei der Ort ein lebens- und liebenswerter Stadtteil.

Auch wenn viele Bürger das Gefühl haben, dass Friedrichsfeld bei der Stadt „hinten runter fällt“, konnten sie ihrem Kummer nun einmal Luft machen. Klar ist jedoch auch, dass es mit einer einzigen Diskussionsrunde nicht getan ist. Deswegen soll es im kommenden Jahr ein weiteres Treffen geben. niz

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.10.2018