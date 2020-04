Bald sprudelt das Wasser wieder

Der Mannheimer Stadtteil Friedrichsfeld hat nur einen Brunnen – und um genau diesen ging es in der jüngsten Rätselfrage. Er steht am Bechererplatz, benannt nach dem ehemaligen Bürgermeister. Genau an dieser Stelle treffen in Friedrichsfeld zwei Straßen aufeinander, die Neudorf- und die Vogesenstraße – was den Bezug zur französische Gebirgskette im gestrigen Rätsel erklärt.

Die Blumen am Bechererplatz sind bereits gepflanzt und blühen auch schon. Der Brunnen, um den es im Rätsel ging, läuft allerdings noch nicht. „Die Brunnenanlagen werden in diesem Jahr erst zu einem späteren Zeitpunkt und nicht wie gewohnt um Ostern in Betrieb gehen“, teilte ein Sprecher der Stadt auf Anfrage dieser Redaktion mit. Grundsätzlich ist mit dem Brunnen aber alles in Ordnung. Das war allerdings nicht immer so.

Im Jahr 2018 lief er zwischenzeitlich nicht mehr. Grund dafür waren nach Angaben der Stadt einige defekte Teile, die jedoch wegen elektrischer Sicherheitsvorschriften nicht einfach erneuert werden konnten. „Aufgrund der neuen Anforderungen an die Sicherheit der Elektrotechnik musste die Brunnenanlage im vergangenen Jahr komplett auf die neue Betriebstechnik umgerüstet werden und war deshalb temporär außer Betrieb“, so die Stadt. Mittlerweile sei der Brunnen aber wieder instandgesetzt und werde gemeinsam mit den anderen Anlagen im Stadtgebiet bald wieder in Betrieb genommen.

Der Keramik-Brunnen an der Ecke Vogesenstraße/Neudorfstraße war eine Spende des örtlichen Unternehmens Friedrichsfeld GmbH (heute Friatec) zum 300. Geburtstag von Friedrichsfeld im Jahr 1982. Das Wasser in der Anlage wird nach Angaben der Stadt über eine Pumpe nur umgewälzt. Die reinen Betriebskosten betragen laut Mitteilung der Verwaltung aus dem Jahr 2018 jährlich rund 3000 Euro. Im Jahr 2000 war bereits die Umrandung saniert worden.

Früher hieß der Platz, auf dem der Brunnen steht, Alter Rathausplatz. Er liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zur einzigen Schule im Stadtteil, der Friedrichsfeldschule. Auch die beiden Kirchen, die evangelische Johannes-Calvin Kirche und die katholische St. Bonifatius, sind nicht weit entfernt.

Nach Mannheim eingemeindet

Der Namensgeber Ernst Becherer lebte von 1884 bis 1963. Er war bis 1930 Bürgermeister von Friedrichsfeld. Über den Beginn seiner Amtszeit gibt es unterschiedliche Angaben. Das Mannheimer Marchivum schreibt, seine Zeit als Bürgermeister habe 1922 begonnen, in anderen Quellen ist allerdings von 1919 die Rede. Unstrittig ist jedenfalls, dass er der letzte Bürgermeister eines eigenständigen Friedrichsfelds war. Der Ort wurde am 1. Oktober 1930 nach Mannheim eingemeindet. „Becherer hat sich in vielerlei Weise um Friedrichsfeld verdient gemacht“, teilt der Heimatverein mit. So mündete sein Engagement im Wohnungsbau in der Gründung der Baugenossenschaft von Friedrichsfeld. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges – genauer gesagt von 1946 bis 1958 – war Becherer Vorsitzender der Gartenstadt-Genossenschaft Mannheims.

Den Friedrichsfeldern bleibt Ernst Becherer als jemand im Gedächtnis, der viel für den Ort getan hat. „Er hat es fertig gebracht, dass Friedrichsfeld im Jahr 1925, also fünf Jahre vor der Eingemeindung, zur Stadtgemeinde erhoben worden ist“, berichtet Mathias Baier. Er ist unter anderem Sitzungspräsident der Schlabbdewel und ein Kenner des Stadtteils, schließlich ist er dort aufgewachsen. Wenn eine Gemeinde zur Stadtgemeinde erhoben wird, bedeutet das, dass ihr das Stadtrecht verliehen wurde. Dies brachte gewisse Privilegien mit sich.

Ein weiteres Verdienst von Becherer, so Baier, sei gewesen, dass er den Bau der Leichenhallen in Friedrichsfeld auf den Weg gebracht habe. „Er war ein gern gesehener Bürgermeister, bis ihn die Nationalsozialisten des Amtes enthoben.“ (mit hje)

