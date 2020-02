Bauen als Thema

Die kommende Sitzung des Bezirksbeirates wird dominiert von einem Thema: der baulichen Entwicklung des Stadtteils Friedrichsfeld. Wenn das Gremium am Mittwoch, 19. Februar, zusammentritt, sind durchaus kontroverse Diskussionen zu erwarten. Die Veranstaltung, in der auch Bürger zu Wort kommen können, beginnt um 19 Uhr. Hintergrund: Bis 2038 erwartet die Stadtverwaltung Mannheim einen Bevölkerungsrückgang in Friedrichsfeld. Der Bezirksbeirat hat die Verwaltung daher gebeten, das Gremium darüber zu informieren, wie es mit dem Stadtteil weitergehen kann.

Die Stadt spricht sich dabei laut Sitzungsvorlage gegen die Ausweisung von neuem Bauland aus. Vielmehr soll innerhalb des Ortskerns nach Möglichkeiten gesucht werden, zusätzlichen Wohnraum zu schaffen – zum Beispiel durch Abriss kleinerer zugunsten größerer Häuser oder den Umbau von Gebäuden. In der Vorlage zur Sitzung werden auch mögliche Neubaugebiete wie die Lange Liese, der Alteichwald und das Oberfeld genannt – sie haben allerdings geringere Priorität. tge

Info: Direktlink zur Sitzungsvorlage https://bit.ly/39yPeJd

