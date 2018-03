BdS pausiert mit seiner Aktion

Anzeige

In diesem Frühjahr gibt es in Friedrichsfeld keinen „Verkaufsoffenen Sonntag“ des Bundes der Selbstständigen (BdS). Wie der Vorsitzende des BdS Friedrichsfeld, Klaus P. Schnellbach, gestern Abend dem „MM“ mitteilte, muss die für den 22. April geplante Aktion diesmal ausfallen.

Grund sind nach den Worten Schnellbachs unvorhersehbare persönliche Gründe bei drei Teilnehmern, so etwa schwere Krankheitsfälle von Mitarbeitern und Abwesenheiten wegen Fortbildung. „Wegen einem oder zwei verbleibenden teilnehmenden Geschäften würde sich der Aufwand für die Aktion nicht lohnen“, begründet Schnellbach.

Traditionell beteiligen sich am „Verkaufsoffenen Sonntag“ in Friedrichsfeld fünf Geschäfte in der Vogesenstraße, der Haupteinkaufsstraße des Vorortes. Im kommenden Jahr soll die Aktion aber wieder stattfinden, stellt Schnellbach in Aussicht.