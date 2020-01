Bewährter Vorstand kann weiterarbeiten

Bereits seit acht Jahren arbeitet der Vorstand des Turnvereins (TV) 1892 mit nur kleiner Änderung erfolgreich zusammen. Das honorierten die Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung, indem sie alle Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands einstimmig wiederwählten.

Begrüßt wurden die Anwesenden vom Zweiten Vorstand Dirk Mehl. Er hieß den Ehrenvorsitzenden und Ehrenringträger Helmut Getrost, das Ehrenmitglied und den Ehrenringträger Günter Heil, die Ehrenmitglieder Sylvia Mehl, Inge Vetter, Rolf Lutz und Karl-Heinz Eichentler sowie als Gast den Vorsitzenden des TV Neckarhausen Hans Nicht besonders willkommen.

In seinem Geschäftsbericht ging der Vorsitzende Dirk Kappes auf das vergangene Jahr ein, gab aber auch gleichzeitig einen Ausblick auf das Jahr 2020. 2019 sei ein bewegtes, aber auch erfolgreiches Jahr gewesen. Eine der größten Baumaßnahmen war der Einbau einer Fluchttür in den Kraftraum der Lilli-Gräber-Halle. Der Raum kann nun wieder auch als Versammlungsraum genutzt werden.

Auch im Hof der Turnhalle gab es ein Bauprojekt, bei dem eine neue, verglaste Eingangstür eingebaut wurde sowie eine Rampe für einen behindertengerechten Eingang. Der Dank galt hier dem dritten Vorstand Rolf Lutz, der sämtliche Bauarbeiten überwacht hat. Außerdem gab es einige größere Neuanschaffungen. Unter anderem auch einen Defibrillator für die Lilli-Gräber-Halle.

Bei einem Workshop habe man gute Ideen für die Zukunft des Vereins gesammelt. So soll es zum Beispiel einen Tag des Turnvereins geben. Die seit zehn Jahren unveränderten Beiträge sollen angepasst und eine Geschäftsstelle eingerichtet werden. Außerdem wird es anstatt des in den letzten Jahren nicht sehr gut besuchten Frühlingsballes eine Ehrungsmatinee geben.

Sorge bereitet den Vereinsmitgliedern die Planung eines Aufzugs für die oberen Räume im Rathaus, der durch die Küche der Turnhalle gehen soll. Hier stehe man mit den Politikern in Verbindung, um das zu verhindern und eine andere Möglichkeit zu finden.

Ein großer Dank ging an die Theatergruppe des TVF, die Kappes als „Aushängeschild“ des Vereins bezeichnete und die wieder insgesamt fünf erfolgreiche Theateraufführungen hatte. In seinen Dank schloss Kappes aber auch alle ein, die sich, in welcher Form auch immer, für den Turnverein einbringen. Oft habe man aber leider mit bürokratischen Hürden zu kämpfen, so Kappes weiter, was die Arbeit im Vorstand zunehmend erschwere und viel Zeit koste.

Kassiererin berichtet

Kassiererin Simone Jacob hatte das Amt im vergangenen Jahr von Sylvia Getrost übernommen und dankte ihr ausdrücklich für die Unterstützung bei der Übergabe. Bedingt durch größere Anschaffungen weist die Kasse ein Minus auf. Außerdem gab es aber auch Buchungen für das Jahr 2019, die erst jetzt im Januar erfolgten. Dirk Hindenberger bescheinigte der Kassiererin, auch im Namen von Kristin Gastgeb, eine einwandfreie Buchführung und bat, die Kassiererin zu entlasten.

Unter der Leitung von Ehrenvorsitzendem Helmut Getrost, der dem Vorstand und allen ehrenamtlich Tätigen ausdrücklich für ihre gute Arbeit dankte, erfolgte die Wahl des Ersten Vorsitzenden Dirk Kappes. Dieser leitete die restlichen Wahlen, die alle einstimmig erfolgten. Zweiter Vorsitzender wurde wieder Dirk Mehl, der Dritte Vorsitzende ist Rolf Lutz. Schriftführerin ist Jutta Preißendörfer. Die bereits erwähnte, moderate Beitragsanpassung wurde ebenfalls einstimmig von der Versammlung beschlossen. Die Berichte der einzelnen Abteilungen lagen wie immer schriftlich vor.

