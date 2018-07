Bibliothek lädt zum Ferienprogramm

Anzeige

Die Zweigstelle der Stadtbibliothek im Rathaus bietet in diesem Jahr zusammen mit dem Förderverein ein Sommerferienprogramm an. Los geht es am Mittwoch, 1. August, und Freitag, 3. August, jeweils von 10 bis circa 13 Uhr mit einem Trickfilmworkshop für Kinder ab neun Jahren. Die Kinder denken sich zuerst eine Geschichte aus, die mit Hilfe des Trickfilmprogramms Movie-Maker und mit Playmobilfiguren zu einem kleinen Spielfilm umgesetzt wird. Dabei lernen Kinder einen sinnvollen Umgang mit den neuen Medien.

Am Mittwoch, 8. August, wird von 11 bis circa 12 Uhr das Bilderbuchkino „Lieselotte findet einen Schatz“ gezeigt. Diese Veranstaltung ist für Kinder ab fünf Jahren bis zur 2. Klasse geeignet. Für beide Veranstaltungen sollte man sich vorher in der Bibliothek unter der Telefonnummer 0621/47 32 29 anmelden. -ion