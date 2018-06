Bibliothek öffnet ihre Türen

Anzeige

Der Tag der offenen Tür in der Zweigstelle der Bibliothek findet am Sonntag, 24. Juni, von 11 bis 18 Uhr wieder zusammen mit dem Sommerfest des Handharmonikavereins statt. Es wird wieder einen gutsortierten Bücherflohmarkt geben und Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene können verschiedene Spiele ausprobieren. Außerdem gibt es eine Bastelaktion für kleine und große Kinder.

An diesem Tag werden um 15 Uhr auch die Gewinner der Aktion „Ein Buch für dich?!“ ausgelost. Bei dieser Aktion haben die Leseclubkinder der Stadtbibliothek Friedrichsfeld ihre Lieblingsbücher aus dem Bestand der Zweigstelle verpackt und zum Ausleihen auf einem Tisch präsentiert. Mit der Ausleihe eines solchen Buches konnten die an der Aktion mitmachenden Kinder einen Fragebogen ausfüllen und so an der Gewinnaktion teilnehmen. Zudem gibt es ein Fußball-WM-Quiz für Kinder und Jugendliche, bei dem man eine Kino- oder Büchergutschein beziehungsweise einen Gutschein von Schreibwaren-Rudolph gewinnen kann. -ion