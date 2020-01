Bläser und Grüffelo erfreuen die Gäste

Einen gemütlichen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen erlebten die zahlreichen Besucher des Calvin-Cafés, zu dem der evangelische Gemeindeverein in das Gemeindehaus eingeladen hatte. Reichbestückt war zu diesem Anlass das Kuchenbüffet, das so manchen veranlasste, sich auch noch das ein oder andere Stück für zu Hause mitzunehmen.

Natürlich gab es auch wieder ein kleines aber feines Programm. Das wurde eröffnet von den Schulanfängern der Kindertagesstätte. Sie spielten, sangen und erzählten die Geschichte vom Grüffelo. Das Bläserensemble des Musikvereins traf mit seiner Auswahl von Walzern, Märschen und Polkas genau den Geschmack des begeisterten Publikums.

In ihrer unnachahmlichen Art trug Liesel Vesely einige lustige Geschichten vor wie etwa die von der ersten Predigt eines Pfarrers, bei der er sich wohl zu viel Mut angetrunken hatte. Die Geschichte von der Großmutter zum Thema damals und heute fand genauso viel Anklang wie die vom warmen Unterrock. Der Erlös des Nachmittags wird wieder für die vielfältigen Aufgaben des Gemeindevereins verwendet.

Erzieherin verabschiedet

Den Abschluss des Calvin-Cafés bildete dann der Abendgottesdienst, zu dem Pfarrerin Monika Mayer-Jäck in die Kirche eingeladen hatte. In dessen Rahmen wurde auch Gaby Puder verabschiedet, die seit 1994 Erzieherin der Kita ist. „Einfach spitze, dass du warst“ sangen ihre Kolleginnen und gaben ihr noch viele gute Wünsche mit auf den Weg in den verdienten Ruhestand. Den Segen erhielt sie von Pfarrerin Monika Mayer-Jäck. -ion

