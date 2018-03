Bremse mit Gas verwechselt

Anzeige

Sachschaden in Höhe von 13 000 Euro entstand am Dienstag gegen 14.30 Uhr bei zwei zeitlich unmittelbar aufeinanderfolgenden Verkehrsunfällen in der Fred-Joachim-Schoeps-Straße. Beim Anfahren vom Fahrbahnrand, so die Polizei, verwechselte eine Opel-Fahrerin vermutlich das Brems- mit dem Gaspedal und fuhr mit einem Ruck auf den vor ihr geparkten Ford auf. Weiterhin kollidierte sie mit einem ebenfalls in der Straße geparkten VW. Selbst danach beschleunigte die Dame noch kurze Zeit weiter, sodass die Reifen zu quietschen und sogar zu qualmen begannen. Zu weiteren Unfällen kam es jedoch nicht. Auch verletzt wurde niemand. pol